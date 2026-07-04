Martin Odegaard é o ’cérebro’ da Noruega - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Martin Odegaard é o ’cérebro’ da NoruegaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 04/07/2026 07:00

O confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá holofotes voltados para o atacante Erling Haaland, o grande destaque da equipe europeia e um dos maiores nomes do futebol mundial nos últimos anos. No entanto, apesar disso, o time comandado por Ståle Solbakken possui outros jogadores de qualidade que podem fazer a diferença no duelo e merecem atenção da equipe de Carlo Ancelotti. Conheça, a seguir, atletas de destaque na seleção norueguesa!

fotogaleria

O 'cérebro' do time

O meia Martin Odegaard, de 27 anos, é o principal criador de jogadas da Noruega. Um dos pilares do Arsenal, da Inglaterra, o jogador, que tem uma tendência a se movimentar mais pelo lado direito do campo, se destaca pela qualidade no passe, com tem potencial para quebrar linhas adversárias.



O atleta teve uma série de lesões que o tiraram de combate por mais de 30 jogos na temporada atual. No entanto, ele retornou nos últimos meses recuperando o ritmo e até agora, distribuiu três assistências nos três jogos que disputou na Copa do Mundo — ele só não atuou contra a França, quando Solbakken mandou o time reserva a campo.



A sequência positiva de Odegaard na campanha da Copa rendeu elogios do treinador. "Você percebe que ele está começando a encontrar um ritmo no que faz e parece mais forte", avaliou.

'Neymar da Noruega'

Além de Haaland, outro jogador perigoso no ataque da Noruega é o ponta-esquerda de Antonio Nusa, de 21 anos. O jovem atua pelo RB Leipzig e se destaca pelo seu drible afiado e velocidade aguda. As suas características lhe renderam comparações ao seu ídolo de infância, que será seu oponente no domingo: Neymar.



"Neymar é meu ídolo desde que eu era muito jovem. Toda vez que vejo suas jogadas no YouTube, me inspiro. Fico feliz quando o vejo jogar. Ele foi meu herói. Isso é uma loucura. [Jogar contra ele] é um sonho realizado", disse Nusa, em entrevista ao 'SBT'.



O atleta marcou seu primeiro gol em Copas na última partida da Noruega, contra a Costa do Marfim, pela segunda fase do torneio. Ele abriu o placar ao fazer bela jogada pelo lado esquerdo e chutar na bochecha da rede, sem chances para o goleiro. Na temporada pelo seu clube, marcou cinco gols e quatro assistências em 35 jogos.

Peças perigosas

Se Nusa é a referência do time na esquerda, já no outro lado, Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, também promete incomodar a marcação do Brasil. Centroavante de ofício, o jogador se destaca pela sua força, com altura de 1,96m, e potência no pé esquerdo. "Ele encontra soluções quando o time está passando por dificuldades", analisou Koke, seu companheiro no clube espanhol.



O elenco ainda conta com Oscar Bobb, de 22 anos, um ponta-direita revelado pelo Manchester City que atualmente joga pelo Fulham. Ele entrou de titular na partida contra a França, mas tem sido utilizado como uma arma no segundo tempo dos jogos.

Defesa com jogadores das grandes ligas

A linha defensiva da Noruega conta com jogadores de experiência nas grandes ligas do futebol europeu. Os zagueiros titulares, Ajer e Heggem, atuam no Brentford, da Inglaterra, e Bologna, da Itália, respectivamente, enquanto o lateral-esquerdo Wolfe joga no Wolverhampton, também da Inglaterra, e o lateral-direito Marcus Pedersen, no italiano Torino.

Tá chegando a hora!

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova Jersey. O confronto vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.