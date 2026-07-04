Filha de Karoline Lima surpreende ao dizer que Léo Pereira joga mais que Cristiano Ronaldo - Reprodução / Instagram

Filha de Karoline Lima surpreende ao dizer que Léo Pereira joga mais que Cristiano RonaldoReprodução / Instagram

Publicado 04/07/2026 13:19

Rio - Karoline Lima divertiu os seguidores ao compartilhar um momento espontâneo com a filha, Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador Éder Militão. Nos stories, a influenciadora perguntou à pequena quem jogava melhor entre Cristiano Ronaldo, astro de Portugal, e Luka Modric, da Croácia. A resposta, no entanto, saiu do esperado: "Titio", disse a menina, em referência a Léo Pereira.