Filha de Karoline Lima surpreende ao dizer que Léo Pereira joga mais que Cristiano RonaldoReprodução / Instagram

Mais artigos de Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
Rio - Karoline Lima divertiu os seguidores ao compartilhar um momento espontâneo com a filha, Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador Éder Militão. Nos stories, a influenciadora perguntou à pequena quem jogava melhor entre Cristiano Ronaldo, astro de Portugal, e Luka Modric, da Croácia. A resposta, no entanto, saiu do esperado: "Titio", disse a menina, em referência a Léo Pereira.
fotogaleria
Flagra após vitória da Seleção Brasileira encerra especulações sobre volta de envolvimento romântico entre Léo Pereira e Karoline Lima - Reprodução / CazéTv; Instagram
Tainá Castro, Éder Militão e os três filhos de outra relações - Reprodução / Instagram
Karoline Lima e Éder Militão são pais da pequena Cecília, de um ano - Reprodução / Instagram

Karoline e o zagueiro do Flamengo assumiram o relacionamento em 2023. Depois de idas e vindas, os dois reataram o namoro este ano. Léo foi convocado para a Seleção Brasileira e integra o elenco que disputa a Copa do Mundo. Já Éder Militão ficou fora da competição por causa de uma lesão. O jogador é casado com Tainá Castro, ex-mulher do atleta rubro-negro, e os dois esperam o primeiro filho juntos.

A resposta da menina rendeu comentários bem-humorados dos internautas. "Inocência de criança é uma fofura", disse uma pessoa. "Titio ganhou do papai", brincou outra. "Eu acho tão lindo a Ceci chamando ele de 'titio'", comentou mais uma.

Outros seguidores também entraram na brincadeira e sugeriram uma nova pergunta para Karoline fazer à filha. "Agora pergunta: quem joga melhor, o papai ou o titio?", escreveu uma internauta. Já outro usuário ironizou: "Mas o titio nem joga, só fica no banco".