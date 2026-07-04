Filha de Karoline Lima surpreende ao dizer que Léo Pereira joga mais que Cristiano RonaldoReprodução / Instagram
Karoline e o zagueiro do Flamengo assumiram o relacionamento em 2023. Depois de idas e vindas, os dois reataram o namoro este ano. Léo foi convocado para a Seleção Brasileira e integra o elenco que disputa a Copa do Mundo. Já Éder Militão ficou fora da competição por causa de uma lesão. O jogador é casado com Tainá Castro, ex-mulher do atleta rubro-negro, e os dois esperam o primeiro filho juntos.
A resposta da menina rendeu comentários bem-humorados dos internautas. "Inocência de criança é uma fofura", disse uma pessoa. "Titio ganhou do papai", brincou outra. "Eu acho tão lindo a Ceci chamando ele de 'titio'", comentou mais uma.
Outros seguidores também entraram na brincadeira e sugeriram uma nova pergunta para Karoline fazer à filha. "Agora pergunta: quem joga melhor, o papai ou o titio?", escreveu uma internauta. Já outro usuário ironizou: "Mas o titio nem joga, só fica no banco".
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