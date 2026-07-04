Jürgen Klopp foi multicampeão no Liverpool e pode voltar a trabalhar como técnico - AFP

Jürgen Klopp foi multicampeão no Liverpool e pode voltar a trabalhar como técnicoAFP

Publicado 04/07/2026 12:02

foi procurado para discutir a possibilidade de assumir o cargo.

A Federação Alemã de Futebol já iniciou o planejamento para definir quem comandará a seleção após a demissão de Julian Nagelsmann . E Jürgen Klopp está entre os nomes considerados. O próprio treinador confirmou que

Atualmente diretor de futebol do grupo da Red Bull desde janeiro de 2025, Klopp tem contrato em vigor e tem que negociar por uma liberação. Ainda assim, deixou claro que vê o cenário de maneira diferente do período imediatamente posterior à sua despedida do Liverpool.



"Sim, posso confirmar as conversas. A DFB (sigla da federação em alemão) está trabalhando em um plano de sucessão e, ao longo dessas deliberações, eles entraram em contato comigo”, afirmou à à Magenta TV.



"Mas também já disse que estou muito interessado nas discussões. Essas conversas terão que acontecer e terão que ser intensas, porque, obviamente, os problemas que a Alemanha estava enfrentando não eram culpa de Julian Nagelsmann".



A mudança de postura de Klopp

Segundo o técnico alemão, a possibilidade de voltar ao trabalho diário como treinador é mais viável agora do que nos últimos anos. Em 2024, ele anunciou uma pausa na carreira para descansar e não garantiu se voltaria a comandar uma equipe.



"O momento, mesmo agora, não é perfeito porque estou atualmente sob contrato com a Red Bull, mas ainda assim é melhor do que jamais foi. Quando saí do Liverpool, eu não tinha energia nem para mais um ano no clube. Agora estou mais do que revigorado", explicou.





