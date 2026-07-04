A Copa do Mundo chega às oitavas de final com jogos equilibrados e outros mais fáceis de prever um favorito. E para aqueles que gostam de apostar em bolões de família, do trabalho ou de amigos, o supercomputador Opta pode ser uma boa fonte de inspiração, já que utiliza dados matemáticos baseados em mais de 25 mil simulações para apontar quem tem mais chance de avançar às quartas.
Com base nessa análise, o duelo entre França e Paraguai é o confronto com maior probabilidade de classificação de uma seleção. A chance dos franceses avançarem é de 86,8%, contra apenas 13,2% dos paraguaios.
Em relação ao Brasil, a vaga às quartas de final é de 64,7%, enquanto a Noruega tem 35,3%. Já os dois confrontos mais equilibrados são: Estados Unidos (50,3%) x Bélgica (49,7%) e Suíça (47%) x Colômbia (53%).
As probabilidades as oitavas, segundo o 'supercomputador' Opta
Paraguai 13,2% x 86,8% França
Canadá 34,3% x 65,7% Marrocos
Portugal 40,2% x 59,8% Espanha
Estados Unidos 50,3% x 49,7% Bélgica
Brasil 64,7% x 35,3% Noruega
México 44,4% x 55,6% Inglaterra
Argentina 78,9% x 21,1% Egito
Suíça 47% x 53% Colômbia
O desempenho na fase anterior da Copa do Mundo
O supercomputador Opta mostrou-se ser uma boa fonte de inspiração. Afinal, acertou 14 e só errou dois jogos na fase de 16avos.
A surpreendente eliminação da Alemanha para o Paraguai não foi prevista pelo modelo, que apontou apenas 19,51% de chance dos paraguaios. O outro erro foi em Holanda x Marrocos, com os holandeses tendo 60,32% de avançar, contra 39,68% dos marroquinos.
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