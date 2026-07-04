Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: jogos de oitavas de final começam neste sábado - Divulgação / Adidas

Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: jogos de oitavas de final começam neste sábadoDivulgação / Adidas

Publicado 04/07/2026 12:37 | Atualizado 04/07/2026 14:45

dados matemáticos baseados em mais de 25 mil simulações para apontar quem tem mais chance de avançar às quartas.

Copa do Mundo chega às oitavas de final com jogos equilibrados e outros mais fáceis de prever um favorito. E para aqueles que gostam de apostar em bolões de família, do trabalho ou de amigos, o supercomputador Opta pode ser uma boa fonte de inspiração, já que utilizapara apontaràs quartas.

Com base nessa análise, o duelo entre França e Paraguai é o confronto com maior probabilidade de classificação de uma seleção. A chance dos franceses avançarem é de 86,8%, contra apenas 13,2% dos paraguaios.



Em relação ao Brasil, a vaga às quartas de final é de 64,7%, enquanto a Noruega tem 35,3%. Já os dois confrontos mais equilibrados são: Estados Unidos (50,3%) x Bélgica (49,7%) e Suíça (47%) x Colômbia (53%).



As probabilidades as oitavas, segundo o 'supercomputador' Opta

Paraguai 13,2% x 86,8% França



Canadá 34,3% x 65,7% Marrocos



Portugal 40,2% x 59,8% Espanha



Estados Unidos 50,3% x 49,7% Bélgica



Brasil 64,7% x 35,3% Noruega



México 44,4% x 55,6% Inglaterra



Argentina 78,9% x 21,1% Egito



Suíça 47% x 53% Colômbia

O desempenho na fase anterior da Copa do Mundo



O supercomputador Opta mostrou-se ser uma boa fonte de inspiração. Afinal, acertou 14 e só errou dois jogos na fase de 16avos.

A surpreendente eliminação da Alemanha para o Paraguai não foi prevista pelo modelo, que apontou apenas 19,51% de chance dos paraguaios. O outro erro foi em Holanda x Marrocos, com os holandeses tendo 60,32% de avançar, contra 39,68% dos marroquinos.