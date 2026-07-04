Sidny Lopes Cabral marcou o segundo gol de Cabo Verde contra ArgentinaFoto: Megan Briggs/AFP
O caso ocorreu no jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, em fevereiro de 2026, no duelo entre Benfica e Real Madrid, após a suspensão de Gianluca Prestianni por ataques racistas contra o brasileiro na partida de ida. Na ocasião, o argentino cobriu a boca para insultar o atacante.
Após o fim da partida, o lateral cabo-verdiano, que defendia o Benfica, tentou trocar a camisa com o camisa 7 do Real Madrid. De acordo com a imprensa portuguesa, a troca seria realizada no túnel de acesso aos vestiários. No entanto, diante dos protestos e da repercussão negativa nos bastidores, Sidny desistiu da troca e publicou um pedido de desculpas.
A atitude não foi bem recebida pela torcida do Benfica, que responsabilizava Vini Jr. pela eliminação da equipe. Sidny recebeu críticas nas redes sociais e parte dos torcedores chegou a pedir sua saída do clube. Meses depois, o lateral foi vendido ao Trabzonspor, da Turquia.
Sidny Lopes Cabral marcou seu gol aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Em um chute de rara felicidade, o lateral acertou uma bela finalização, sem chances para Dibu Martínez. Apesar do golaço, a seleção africana não conseguiu evitar a derrota. Aos cinco minutos da segunda etapa do tempo extra, após cobrança de escanteio de Messi, Romero subiu livre e cabeceou no canto de Vozinha para garantir a classificação da Argentina.
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