Sidny Lopes Cabral marcou o segundo gol de Cabo Verde contra ArgentinaFoto: Megan Briggs/AFP

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Marcus Vinicius Balbino
Estados Unidos – Autor de um golaço por Cabo Verde no duelo contra a Argentina na última sexta-feira (3), pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, Sidny Lopes Cabral já havia sido alvo de críticas da própria torcida antes de se destacar pela seleção africana. O motivo foi um pedido para trocar camisa com o brasileiro Vini Jr.

O caso ocorreu no jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, em fevereiro de 2026, no duelo entre Benfica e Real Madrid, após a suspensão de Gianluca Prestianni por ataques racistas contra o brasileiro na partida de ida. Na ocasião, o argentino cobriu a boca para insultar o atacante.
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Após o fim da partida, o lateral cabo-verdiano, que defendia o Benfica, tentou trocar a camisa com o camisa 7 do Real Madrid. De acordo com a imprensa portuguesa, a troca seria realizada no túnel de acesso aos vestiários. No entanto, diante dos protestos e da repercussão negativa nos bastidores, Sidny desistiu da troca e publicou um pedido de desculpas.

A atitude não foi bem recebida pela torcida do Benfica, que responsabilizava Vini Jr. pela eliminação da equipe. Sidny recebeu críticas nas redes sociais e parte dos torcedores chegou a pedir sua saída do clube. Meses depois, o lateral foi vendido ao Trabzonspor, da Turquia.

Sidny Lopes Cabral marcou seu gol aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Em um chute de rara felicidade, o lateral acertou uma bela finalização, sem chances para Dibu Martínez. Apesar do golaço, a seleção africana não conseguiu evitar a derrota. Aos cinco minutos da segunda etapa do tempo extra, após cobrança de escanteio de Messi, Romero subiu livre e cabeceou no canto de Vozinha para garantir a classificação da Argentina.
 
 
 
 
 