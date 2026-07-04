Presidente da Fifa, Gianni Infantino assistiu ao jogo da ArgentinaAlfredo Estrella / AFP

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Hugo Perruso
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, deu motivos para muitos torcedores levantarem teorias da conspiração para a Copa do Mundo de 2026. Isso porque o dirigente deu uma declaração que pode ser interpretada como se estivesse na torcida pela Argentina, após a classificação para as quartas de final.
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Após a vitória na prorrogação por 3 a 2, Infantino enrolou-se ao falar sobre a partida . Mas logo depois se corrigiu e tentou mostrar neutralidade.
"Um abraço para toda a Argentina e parabéns, porque o coração, nesta noite... também os neutros, que estávamos com os dois lados, bom... espetacular", disse em rápida entrevista à TV argentina DSports.
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O corte da entrevista rapidamente ganhou força nas redes sociais. E muitos internautas, especialmente os brasileiros, apontaram que o presidente da Fifa admitiu ter sofrido com o jogo. E viram motivos para temer que o time de Messi possa ser beneficiado na Copa do Mundo.