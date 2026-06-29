Lucas Paquetá é amparado por colegas ao deixar o campoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Lucas Paquetá e Casemiro são substituídos com dores contra Japão
Meia do Flamengo deixou gramado mancando no intervalo, enquanto volante acusou desconforto na virilha
Casemiro é o segundo jogador mais velho da Seleção a fazer gol em Copa
Por outro lado, volante é o terceiro com mais cartões amarelos na história do torneio
Matheus Cunha provoca jogadores do Japão após vitória: 'Temos cinco'
Centroavante do Brasil fez gesto em direção ao banco japonês, após o apito final
Internautas criticam atuação da arbitragem em Brasil x Japão; veja
Torcedores brasileiros questionaram decisões do árbitro durante a vitória por 2 a 1
Bruno Guimarães se torna líder em assistências da Copa: 'Momento especial'
Volante deu o passe para o gol da vitória sobre o Japão
Alegria e surpresa: torcedores avaliam vitória do Brasil sobre o Japão
Seleção venceu os japoneses por 2 a 1, de virada, e avançou às oitavas de final
Ancelotti explica ausência de Neymar e elogia atuação da Seleção
Técnico italiano precisou mudar o planejamento inicial da partida contra o Japão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.