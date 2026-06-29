Lucas Paquetá é amparado por colegas ao deixar o campo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Lucas Paquetá é amparado por colegas ao deixar o campoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 15:30 | Atualizado 29/06/2026 17:38

Lucas Paquetá e Casemiro deixaram a partida contra o Japão com dores, nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo. O Brasil conseguiu vencer o duelo por 2 a 1 , virando nos acréscimos e avançando às oitavas de final da competição.

Paquetá terminou o primeiro tempo mancando e saiu para o vestiário apoiado no ombro de Neymar, colocando a mão na coxa esquerda, em momento flagrado por uma câmera da TV Globo. Na segunda etapa, o atleta foi substituído por Endrick.

Já Casemiro se sentou no fim do jogo e precisou sair de campo, dando lugar a Fabinho. Na caminhada para sair do gramado, demonstrou desconforto na virilha.