Comemoração dos torcedores brasileiros após o gol de CasemiroReprodução

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Bernardo Fonseca
Rio - A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo foi comemorada em grande estilo pelos torcedores reunidos em Copacabana, nesta segunda-feira (29). A vitória por 2 a 1 sobre o Japão levou a Fan Zone montada na orla ao delírio.
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O primeiro momento de explosão aconteceu com o gol de Casemiro, que empatou a partida em 1 a 1 e recolocou a Seleção no jogo.
Já aos 50 minutos da etapa final, Martinelli apareceu para marcar o gol da virada e garantir a festa completa em Copacabana. O lance provocou uma comemoração ainda mais intensa, com abraços e gritos de apoio à equipe comandada por Carlo Ancelotti, que segue viva na busca pelo hexacampeonato.
O confronto foi disputado no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, e confirmou a vaga do Brasil na próxima fase do Mundial após uma partida decidida nos instantes finais.
*Sob a supervisão de Gabriel Salotti