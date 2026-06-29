Comemoração dos torcedores brasileiros após o gol de Casemiro - Reprodução

Comemoração dos torcedores brasileiros após o gol de CasemiroReprodução

Publicado 29/06/2026 15:42 | Atualizado 29/06/2026 17:12

2 a 1 sobre o Japão levou a Fan Zone montada na orla ao delírio. Rio - A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo foi comemorada em grande estilo pelos torcedores reunidos em Copacabana, nesta segunda-feira (29). A vitória porsobre o Japão levou a Fan Zone montada na orla ao delírio.

O primeiro momento de explosão aconteceu com o gol de Casemiro, que empatou a partida em 1 a 1 e recolocou a Seleção no jogo.

Festa da torcida em Copacabana! Casemiro maraca para a Seleção e deixa tudo igual em Houston #ODia pic.twitter.com/192TvUzCnb — João Alexandre Borges (@JABorges_) June 29, 2026

Já aos 50 minutos da etapa final, Martinelli apareceu para marcar o gol da virada e garantir a festa completa em Copacabana. O lance provocou uma comemoração ainda mais intensa, com abraços e gritos de apoio à equipe comandada por Carlo Ancelotti, que segue viva na busca pelo hexacampeonato.

Vibra a torcida em Copacabana com a virada da Seleção! Gabriel Martinelli anota o segundo gol do Brasil, que vai às oitavas da Copa do Mundo #ODia pic.twitter.com/yDU7ccXupu — João Alexandre Borges (@JABorges_) June 29, 2026

O confronto foi disputado no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, e confirmou a vaga do Brasil na próxima fase do Mundial após uma partida decidida nos instantes finais.

*Sob a supervisão de Gabriel Salotti