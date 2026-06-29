Rio - A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo foi comemorada em grande estilo pelos torcedores reunidos em Copacabana, nesta segunda-feira (29). A vitória por 2 a 1 sobre o Japão levou a Fan Zone montada na orla ao delírio.
Já aos 50 minutos da etapa final, Martinelli apareceu para marcar o gol da virada e garantir a festa completa em Copacabana. O lance provocou uma comemoração ainda mais intensa, com abraços e gritos de apoio à equipe comandada por Carlo Ancelotti, que segue viva na busca pelo hexacampeonato.
Vibra a torcida em Copacabana com a virada da Seleção! Gabriel Martinelli anota o segundo gol do Brasil, que vai às oitavas da Copa do Mundo #ODiapic.twitter.com/yDU7ccXupu
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