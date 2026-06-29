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Fotos! Torcida no Alzirão vai à loucura com virada do Brasil na Copa
Fãs de futebol desabam em emoção após gol no último minuto
Rio - Os torcedores no Alzirão, na Tijuca, Zona Norte, foram à loucura após a virada da Seleção contra o Japão nos acréscimos nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo. Com a vitória, o Brasil se classificou às oitavas de final da competição e aguarda o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim, que acontece amanhã, às 14h.
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