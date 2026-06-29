Rio - Com emoção até o fim, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Milhares de torcedores acompanharam a vitória da seleção brasileira na praia de Copacabana e aproveitaram para festejar a classificação.
"Estou surpresa que o Japão começou ganhando, mas tinha apostado em 2 a 1 no bolão. Estou com medo do próximo porque acho que vai ser pedreira. Esperava que o Brasil fosse enfrentar o Japão dessa maneira, mas acho que Costa do Marfim ou Noruega tem mais fome de vencer. Mais ou menos (na confiança pelo hexa)", disse a torcedora Nelbe Avzaradel, de 40 anos, pesquisadora da FioCruz.
Não foi fácil, mas o Brasil conseguiu a classificação. No primeiro tempo, a seleção brasileira teve dificuldades para encontrar espaços e viu o Japão sair na frente do placar após uma falha do sistema defensivo. Porém, a Seleção mudou a postura no segundo tempo com a entrada de Endrick e conseguiu a virada com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.
"Esperava um jogo difícil, mas não tão difícil. O Brasil é muito superior. O time do Japão é bem treinado, mas o Brasil vem crescendo. No primeiro tempo faltou movimentação, mas o segundo tempo foi espetacular. Não tenho preferência (Costa do Marfim ou Noruega), eles que tem que escolher. Mas temos que ter pés no chão (pelo hexa)", afirmou o eletrotécnico Charles Oliveira, de 40 anos.
Já Matheus Pires Esteves esperava uma vitória fácil e acredita que é preciso mexer um pouco na estratégia. Por outro lado, a estudante de 23 anos ainda acredita no hexa da seleção brasileira.
"Não, achei que seria mais fácil, tipo uns 3 a 0 ou 3 a 1. Me surpreendeu que o Neymar não entrou e também esperava que o Vini Jr fosse se destacar mais. Me preocupou um pouco, esperava que o jogo já estivesse definido nos acréscimos. Acho que precisamos mexer um pouco na estratégia. Não me desanimou, ainda confio no hexa, mas precisa mexer na estratégia", afirmou.
Com a vitória sobre o Japão, o Brasil garantiu vaga nas oitavas de final e agora aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. O próximo jogo da seleção brasileira será no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
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