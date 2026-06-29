Torcedores acompanharam a vitória do Brasil sobre o Japão, em Copacabana - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Torcedores acompanharam a vitória do Brasil sobre o Japão, em Copacabana João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 17:05 | Atualizado 29/06/2026 19:00

Rio - Com emoção até o fim, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1 , de virada, nesta segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Milhares de torcedores acompanharam a vitória da seleção brasileira na praia de Copacabana e aproveitaram para festejar a classificação.

"Estou surpresa que o Japão começou ganhando, mas tinha apostado em 2 a 1 no bolão. Estou com medo do próximo porque acho que vai ser pedreira. Esperava que o Brasil fosse enfrentar o Japão dessa maneira, mas acho que Costa do Marfim ou Noruega tem mais fome de vencer. Mais ou menos (na confiança pelo hexa)", disse a torcedora Nelbe Avzaradel, de 40 anos, pesquisadora da FioCruz.

Nelbe Avzaradel, de 46 anos, é pesquisadora da FioCruz e acompanhou a vitória do Brasil em Copacabana João Alexandre Borges / Agência O Dia

Não foi fácil, mas o Brasil conseguiu a classificação. No primeiro tempo, a seleção brasileira teve dificuldades para encontrar espaços e viu o Japão sair na frente do placar após uma falha do sistema defensivo. Porém, a Seleção mudou a postura no segundo tempo com a entrada de Endrick e conseguiu a virada com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.

"Esperava um jogo difícil, mas não tão difícil. O Brasil é muito superior. O time do Japão é bem treinado, mas o Brasil vem crescendo. No primeiro tempo faltou movimentação, mas o segundo tempo foi espetacular. Não tenho preferência (Costa do Marfim ou Noruega), eles que tem que escolher. Mas temos que ter pés no chão (pelo hexa)", afirmou o eletrotécnico Charles Oliveira, de 40 anos.

Charles Oliveira, de 40 anos, é eletrotécnico e acompanhou a vitória do Brasil em Copacabana João Alexandre Borges / Agência O Dia

Já Matheus Pires Esteves esperava uma vitória fácil e acredita que é preciso mexer um pouco na estratégia. Por outro lado, a estudante de 23 anos ainda acredita no hexa da seleção brasileira.

"Não, achei que seria mais fácil, tipo uns 3 a 0 ou 3 a 1. Me surpreendeu que o Neymar não entrou e também esperava que o Vini Jr fosse se destacar mais. Me preocupou um pouco, esperava que o jogo já estivesse definido nos acréscimos. Acho que precisamos mexer um pouco na estratégia. Não me desanimou, ainda confio no hexa, mas precisa mexer na estratégia", afirmou.

Matheus Pires Esteves, de 23 anos, é estudante e acompanhou a vitória do Brasil em Copacabana João Alexandre Borges / Agência O Dia

Com a vitória sobre o Japão, o Brasil garantiu vaga nas oitavas de final e agora aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. O próximo jogo da seleção brasileira será no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.