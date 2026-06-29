Rayan em ação pelo Brasil contra o Japão na Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
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Atacante celebra classificação às oitavas de final
De vilão a herói: Casemiro divide opiniões em vitória sobre o Japão
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