Rayan em ação pelo Brasil contra o Japão na Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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Rodrigo Souza
Rio - O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com gol no último lance, a seleção brasileira venceu o Japão por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, e garantiu a vaga na próxima fase do Mundial. O atacante Rayan destacou a mudança de postura entre os tempos e enalteceu o técnico Carlo Ancelotti.
"Sabíamos que seria um jogo difícil porque o Japão é um time qualificado. No primeiro tempo não deu certo a nossa pressão, o Japão estava conseguindo sair e encontrou o primeiro gol. Mas depois do intervalo o Ancelotti pediu para a gente ter mais calma e buscar o nosso jogo, fazer o que sabemos fazer, e saiu a virada", disse o atacante Rayan.
Não foi fácil. No primeiro tempo, o Brasil teve dificuldades para encontrar espaços e viu o Japão sair na frente do placar após uma falha do sistema defensivo. Na etapa final, no entanto, a história mudou. A entrada de Endrick deixou o time mais ofensivo e a seleção brasileira conseguiu a virada com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.
"O Japão monta uma linha de cinco e outra de quatro, que é difícil de entrar. É muito chato. Mas o Ancelotti pediu para a gente ter paciência para buscar a vitória", completou Rayan.
Com a vitória, o Brasil garantiu vaga nas oitavas de final e aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. O próximo jogo será no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.