Gabriely Miranda em estádio de Houston, nos Estados Unidos - Reprodução/Instagram

Gabriely Miranda em estádio de Houston, nos Estados UnidosReprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 15:30 | Atualizado 29/06/2026 15:37

Rio – Gabriely Miranda, de 23 anos, compartilhou fotos no estádio de Houston, Texas, antes da partida do Brasil, nesta segunda-feira (29). A influenciadora acompanha o marido, Endrick, convocado para Copa do Mundo pelo técnico Carlo Ancelotti.



Em imagens, ela aparece com uma camisa amarela do Brasil, deixando a barriga a mostra, e calça preta casual. Grávida de seis meses, a mulher do jogador deixou em destaque a gestação do primeiro filho do casal.



Para além disso, Gabriely também mostrou os diferentes acessórios que usou para compor o visual, com um colar e brincos com pedras verdes, e bolsa da marca francesa Hermès.



Miranda torce para o marido em jogo contra o Japão, no qual o Brasil estreia na fase das eliminatórias. O casal oficializou a união em 2024, e celebrou o casamento religioso em 2025.