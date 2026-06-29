Gabriely Miranda em estádio de Houston, nos Estados UnidosReprodução/Instagram
Em imagens, ela aparece com uma camisa amarela do Brasil, deixando a barriga a mostra, e calça preta casual. Grávida de seis meses, a mulher do jogador deixou em destaque a gestação do primeiro filho do casal.
Para além disso, Gabriely também mostrou os diferentes acessórios que usou para compor o visual, com um colar e brincos com pedras verdes, e bolsa da marca francesa Hermès.
Miranda torce para o marido em jogo contra o Japão, no qual o Brasil estreia na fase das eliminatórias. O casal oficializou a união em 2024, e celebrou o casamento religioso em 2025.
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