Alzirão é um dos principais pontos de encontro no Rio para jogos do Brasil nas CopasReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Ela também contou que está voltando a curtir os Mundiais aos poucos, conforme a confiança na Seleção cresce. "Eu confesso que desde 2014, eu não estava acompanhando direto, não. A Copa passada, em 2022, eu acompanhei um pouquinho mais, e nessa, eu estou mais animada que na última."
Já o técnico em radiologia Horácio Laxe, 61, foi ainda mais econômico no placar. "Olha, se ficar no 1 a 0 já tá bom. 1 a 0 já passa pra próxima fase", disse, apostando em gol de Vini Jr.
"Apesar do Brasil não ser favorito para essa Copa, eu tenho dever de torcer porque sou brasileiro, mas acredito que a Seleção não chegue na final pelo que tem apresentado, mas o jogo de hoje passa. Tem que passar", concluiu.
A mulher dele, Daniele Laxe, 44, também é técnica em radiologia e comentou sobre a energia positiva do Alzirão. "De quatro em quatro anos, eu venho aqui assistir o jogo porque eu gosto desse clima gostoso, do bairro, das pessoas, da Copa. E eu tô confiante. Na verdade, toda Copa eu tô confiante, porque a gente tem que acreditar. E eu acredito que o Brasil hoje vai passar sim, vai passar tranquilo", afirmou.
Daniele também apostou em um placar apertado. "Eu acho que vai ser 2 a 1. Um gol do Vinícius Júnior e um do Rayan, que tá todo mundo esperando que ele faça um gol. Espero que seja hoje. Eu acho que vai ser um pouquinho sofrido, sim, mas o Brasil passa hoje, com certeza."
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