Alzirão é um dos principais pontos de encontro no Rio para jogos do Brasil nas Copas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Alzirão é um dos principais pontos de encontro no Rio para jogos do Brasil nas CopasReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 14:32 | Atualizado 29/06/2026 15:33

Rio — Torcedores se reuniram no Alzirão, tradicional ponto de encontro para partidas da Seleção pela Copa do Mundo, na Tijuca, Zona Norte, na tarde desta segunda-feira (29), para apoiar o Brasil, que joga contra o Japão pela segunda fase do Mundial. Apesar do clima de festa, o público confessou ao DIA apreensão com o resultado, mas mesmo assim, os fãs de futebol apostaram na vitória do time de Carlo Ancelotti.

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A professora Ludmila Costa, de 41 anos, palpitou que a Seleção vence por 2 a 1, com gols de Vini Jr e Matheus Cunha. "Estou animada. Ainda não estou 100% confiante não, mas estou animada", admitiu.



Ela também contou que está voltando a curtir os Mundiais aos poucos, conforme a confiança na Seleção cresce. "Eu confesso que desde 2014, eu não estava acompanhando direto, não. A Copa passada, em 2022, eu acompanhei um pouquinho mais, e nessa, eu estou mais animada que na última."



Já o técnico em radiologia Horácio Laxe, 61, foi ainda mais econômico no placar. "Olha, se ficar no 1 a 0 já tá bom. 1 a 0 já passa pra próxima fase", disse, apostando em gol de Vini Jr.



"Apesar do Brasil não ser favorito para essa Copa, eu tenho dever de torcer porque sou brasileiro, mas acredito que a Seleção não chegue na final pelo que tem apresentado, mas o jogo de hoje passa. Tem que passar", concluiu.



A mulher dele, Daniele Laxe, 44, também é técnica em radiologia e comentou sobre a energia positiva do Alzirão. "De quatro em quatro anos, eu venho aqui assistir o jogo porque eu gosto desse clima gostoso, do bairro, das pessoas, da Copa. E eu tô confiante. Na verdade, toda Copa eu tô confiante, porque a gente tem que acreditar. E eu acredito que o Brasil hoje vai passar sim, vai passar tranquilo", afirmou.



Daniele também apostou em um placar apertado. "Eu acho que vai ser 2 a 1. Um gol do Vinícius Júnior e um do Rayan, que tá todo mundo esperando que ele faça um gol. Espero que seja hoje. Eu acho que vai ser um pouquinho sofrido, sim, mas o Brasil passa hoje, com certeza."

No entanto, apesar do clima de apreensão, o contabilista Adriano Medina, 61, morador da Ilha do Governador, apostou em uma boa vitória, por 3 a 0. "Jogo difícil, mas o time evoluiu", analisou.

* Colaborou Reginaldo Pimenta