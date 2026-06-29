Rua Taturana, em Vicente de Carvalho, foi eleita a mais bem decorada para a Copa do Mundo pela Prefeitura - Érica Martin / Agência O Dia

Rua Taturana, em Vicente de Carvalho, foi eleita a mais bem decorada para a Copa do Mundo pela PrefeituraÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 14:49

Rio - A Rua Taturana, localizada em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, é a grande campeã do concurso de decoração de rua para a Copa do Mundo “Acreditar é uma Arte – O Rio nas Cores do Hexa”, promovido pela Prefeitura do Rio. O resultado, divulgado nesta segunda-feira (29), foi recebido com muita festa pelos moradores do local.

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Nas primeiras horas do dia, uma bandeira com a frase “A campeã voltou” foi colocada na rua.

“A gente está há um mês sem dormir, virando a noite, botando bandeirinha, pintando e agora na apreensão do título ou da boa colocação. Estávamos muito apreensivos, mas com muita certeza de que fizemos um trabalho muito bom. Quando saiu o resultado, às 5h, acordamos o bairro todo. Todo mundo radiante, numa alegria surreal. Às 6h já tinha pão com mortadela e Coca-Cola para tomar um café comemorando”, conta ao DIA Cláudio Maravilha, de 38 anos, um dos organizadores do movimento.



Esta é a sexta vez que a rua ganha um concurso de mais bem decorada. O primeiro, inclusive, foi promovido pelo Jornal O DIA na Copa de 1998. Para os organizadores, isto pode ser um prelúdio para o hexacampeonato do Brasil.



“O nosso primeiro título foi no Jornal O DIA. O sentimento é de dever cumprido. Nós fizemos a nossa parte, que era embelezar a rua, convocar as crianças e os vizinhos, não só da rua, mas da proximidade. É muito gratificante”, diz Nilblan da Silva, de 75 anos.



Ao todo, 50 ruas, vilas e travessas de diferentes regiões da cidade participaram da iniciativa. O segundo lugar ficou com a Via Ápia, na Rocinha, Zona Sul, e o terceiro lugar ficou com a Estrada da Pedra (Monte Horebe), em Santa Cruz, na Zona Oeste. As três mais bem colocadas serão premiadas em dinheiro. O primeiro lugar receberá R$ 50 mil; o segundo, R$ 30 mil; e o terceiro, R$ 20 mil.



Na Rua Taturana, o destino do prêmio ainda será decidido pelos organizadores. “A gente ainda vai fazer uma reunião, mas certamente a ideia é separar um valor para se preparar para a próxima Copa do Mundo, um valor para valorizar os artistas que fizeram os desenhos, reembolsar a galera que ajudou e se programar para fazer uns eventos bacanas também, nos programar para trazer umas atrações muito boas. A ideia é que, cada vez que o Brasil avance, a gente consiga trazer uma atração para fazer uma festa mais bonita”, explica Cláudio.



Passada de pai para filho, a tradição atravessa gerações de moradores da Rua Taturana. Para Mário Maravilha, de 34 anos, irmão de Cláudio, este é um dos pontos mais especiais do trabalho.



“Só de ver que um dia eu fui a criancinha e hoje meu filho está aqui brincando e pintando, não tem nada mais gratificante que isso. Esse é o legado da rua mesmo, sempre envolvendo as crianças e deixando isso para que, no futuro, eles dêem continuidade. A tradição na Taturana não acaba nunca”, afirma.



A secretária aposentada Márcia de Oliveira, de 63 anos, foi para a rua com a filha, Fernanda de Oliveira, e a neta, Mirella – que é pcd –, para celebrar a vitória.

“Foi uma experiência única, muito boa. Não só priorizando a Copa do Mundo, mas também a parte das crianças especiais, que muitas vezes não são divulgadas. Trouxe também por isso e foi muito bom. A interação foi muito boa, o acolhimento dos moradores aqui da nossa rua, que foi a premiada, foi muito bom. Muito orgulho”, relata Márcia.



“Eu amei ver a rua sendo campeã. A Mirella participou pintando o muro, fez fotos também… ela gostou. E tem o nomezinho dela ali no mural”, diz Fernanda.



Para comemorar a vitória, a rua preparou a transmissão do jogo do Brasil e uma programação musical, com roda de samba e shows de PC Macabu, Gabrielzinho de Iraja

e Raphael Bento.



“A gente acompanhou o trabalho todo. Só de madrugada que não. Foi maravilhoso saber da vitória da rua. Acordei com a notícia, uma buzinada, uma gritaria danada. Tomei o café na rua. Aqui nós somos hexa”, celebra Terezinha Rodrigues.



Quem também acompanhou a movimentação na rua foi a vizinha Maria da Glória, de 78 anos. “Fui nascida e criada nessa rua. Fiquei muito feliz com a vitória. Vi todos os títulos com a minha filha”, conta ela, que é mãe de Maria Helena, de 55 anos. “Participo toda Copa, todo evento que tem aqui”, diz Maria Helena.



Além da premiação, as 20 ruas mais bem classificadas receberão uma placa comemorativa em reconhecimento à criatividade, ao envolvimento dos moradores e à participação comunitária.



O concurso contou com a avaliação de uma comissão julgadora composta por representantes das secretarias municipais de Cultura, Casa Civil, Coordenação Governamental e Esportes. As decorações foram analisadas com base em critérios como criatividade, participação da comunidade, impacto visual, organização, segurança, acessibilidade e preservação do funcionamento dos serviços públicos.



A Rua Taturana conquistou o primeiro lugar com nota final de 33,25. A Via Ápia ficou logo atrás, com 31,13. No terceiro lugar, a Estrada da Pedra (Monte Horebe) teve 30,75.



Veja quais foram as 20 ruas mais bem colocadas



1 - Rua Taturana, na Vicente de Carvalho (1º lugar);

2 - Via Ápia, na Rocinha (2º lugar);

3 - Estrada da Pedra (Monte Horebe), em Santa Cruz (3º lugar);

4 - Rua Maria de Fátima – Rua B, em Del Castilho;

5 - Rua Capiberibe, no Santo Cristo;

6 - Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel;

7 - Rua Girassol, em Bento Ribeiro;

8 - Rua Rio de Janeiro, em Bangu;

9 - Rua Novo Paraíso, no Complexo do Alemão;

10 - Caminho do Veloso (Rua E), em Senador Vasconcelos;

11 - Rua Congo (Projetada A), em Vila Kennedy;

12 - Rua Israel, na Cidade de Deus;

13 - Rua Nossa Senhora das Graças, em Pitangueiras;

14 - Rua Adriano, no Méier;

15 - Rua Jorge Rudge, em Vila Isabel;

16 - Rua Baepina, em Irajá;

17 - Rua Vila Real, em Senador Camará;

18 - Rua Barão da Gamboa, no Santo Cristo;

19 - Rua Silva Souza, em Olaria;

20 - Caminho do Bernardo, na Pavuna.

*Colaboração: Érica Martin