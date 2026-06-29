Sósia do Paquetá elogiou desempenho do jogador na Copa do Mundo - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Sósia do Paquetá elogiou desempenho do jogador na Copa do MundoJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 13:12 | Atualizado 29/06/2026 13:49

Rio — É clima de decisão! Torcedores se reuniram na Arena Copacabana, Zona Sul do Rio, para assistir ao jogo entre Brasil e Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, na tarde desta segunda-feira (29) de sol. O otimismo tomou conta do público, formado até por estrangeiros que, ao DIA, apostaram na vitória da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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Quem marcou presença na festa foi o sósia de Lucas Paquetá, o entregador Matheus Sodré, de 28 anos. Rubro-negro de coração, ele se veste como o jogador desde 2019, mas voltou a ter mais notoriedade após o retorno do meia ao Flamengo, no início do ano. O torcedor apostou em vitória brasileira.



"Vai ser um jogo difícil, mas o Brasil vai vencer. Vai ser 3 a 1, com gols de Paquetá, Vini Jr e Neymar, que vai voltar a balançar a rede. O Japão vai dar um sustinho, mas não vai ganhar o jogo. O Brasil passa e vai às oitavas de final", disse.



Matheus também analisou o Mundial do jogador que inspirou sua vestimenta. "O Paquetá está melhorando o Bruno Guimarães, Casemiro, Vini Jr, Rayan, Raphinha… Acredito muito no Paquetá, ele está mostrando um ótimo serviço. Está jogando de cabeça erguida, mostrando passe, uma força muito grande na marcação, está fazendo uma grande Copa. Acredito que hoje ele vai fazer o gol."



A Arena Copacabana está na areia, de frente à Avenida Princesa Isabel, com entrada gratuita, sendo necessário reservar o ingresso. O espaço contará com atrações musicais, incluindo um show de Mumuzinho, até às 20h. Quem marcou presença na festa foi o sósia de Lucas Paquetá, o entregador Matheus Sodré, de 28 anos. Rubro-negro de coração, ele se veste como o jogador desde 2019, mas voltou a ter mais notoriedade após o retorno do meia ao Flamengo, no início do ano. O torcedor apostou em vitória brasileira."Vai ser um jogo difícil, mas o Brasil vai vencer. Vai ser 3 a 1, com gols de Paquetá, Vini Jr e Neymar, que vai voltar a balançar a rede. O Japão vai dar um sustinho, mas não vai ganhar o jogo. O Brasil passa e vai às oitavas de final", disse.Matheus também analisou o Mundial do jogador que inspirou sua vestimenta. "O Paquetá está melhorando o Bruno Guimarães, Casemiro, Vini Jr, Rayan, Raphinha… Acredito muito no Paquetá, ele está mostrando um ótimo serviço. Está jogando de cabeça erguida, mostrando passe, uma força muito grande na marcação, está fazendo uma grande Copa. Acredito que hoje ele vai fazer o gol."A Arena Copacabana está na areia, de frente à Avenida Princesa Isabel, com entrada gratuita, sendo necessário reservar o ingresso. O espaço contará com atrações musicais, incluindo um show de Mumuzinho, até às 20h.

'Quero que o Brasil ganhe'

O evento também conta com a presença de turistas estrangeiros. O casal escocês Mark Donnelly, 34, e Nicola Donnelly, 37, marcou presença nas areias de Copacabana para acompanhar o duelo. Eles já haviam agendado a viagem ao Rio no ano passado, e agora, decidiram participar da festa.



Apesar disso, eles não chegaram a assistir ao jogo entre Brasil e Escócia em solo brasileiro. "Nós viajamos no dia seguinte ao jogo contra a Escócia. Então, não estávamos aqui para a partida contra a Escócia", explica Mark.



Com a eliminação dos escoceses, Mark disse que pretende torcer para o Brasil ou a Argentina. Ele tem um apreço pelo país de Lionel Messi, por causa da partida histórica em que Maradona marcou o gol da "Mão de Deus", nas quartas de final da Copa do Mundo 1986, contra a Inglaterra.



O escocês ainda depositou sua torcida no Brasil para o duelo contra o Japão. "Eu não sou um grande fã de futebol, mas quero que o Brasil ganhe porque gosto do Brasil. Acho que vai ser um jogo difícil. Talvez saiam alguns gols, quem sabe uns três. Então, meu palpite é Brasil 2 a 1", afirmou.

É decisão!

A bola rola às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston. A Seleção busca confirmar a boa sequência sob o comando de Ancelotti e garantir a vaga nas oitavas.