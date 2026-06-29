Honda jogou no Botafogo em 2020 e foi o japonVitor Silva / Botafogo
Kiura, Honda e mais: relembre jogadores japoneses que atuaram no Brasil
Santos foi principal porta de entrada dos atletas nipônicos no futebol brasileiro
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Jogos estão marcados para os dias 25 e 29 de setembro
Mauro Galvão relembra primeiro jogo entre Brasil e Japão, em 1989
Ao DIA, ex-zagueiro analisou a evolução do futebol japonês nas últimas décadas e deu seu palpite para a partida desta segunda-feira (29)
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Jogo será às 14h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo
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