Honda jogou no Botafogo em 2020 e foi o japonVitor Silva / Botafogo

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Rodrigo Souza
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Marcus Vinicius Balbino
Rio - Brasil e Japão voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos, agora pela primeira vez em um confronto de mata-mata. Se dentro de campo as duas seleções viveram trajetórias bem diferentes ao longo da história do futebol, fora dele a relação entre os países foi construída por décadas de "intercâmbio".
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Musashi Mizushima atuou profissionalmente pelo São Paulo em 1985. Apesar de ter permanecido por quase dez anos nas categorias de base do clube, disputou apenas uma partida oficial pela equipe principal - Divulgação / São Paulo
Kazuyoshi Miura iniciou sua trajetória no Brasil durante os anos 1980. O japonês, que inspirou a história do personagem Oliver Tsubasa em Super Campeões, passou por Santos, Palmeiras, Coritiba, CRB, Juventus-SP e XV de Jaú - Reprodução
Koichi Hashimoto foi revelado pelo XV de Jaú em 1986. O atleta também teve passagem pelo Corinthians, se tornou o primeiro japonês a atuar pelo clube e participou de dois jogos - Foto: Arquivo Pessoal
Masakiyo Maezono atuou pelo o Santos em 1998. Durante sua passagem disputou cinco jogos e marcou um gol - Foto: Reprodução
Tomo Sugawara atuou pelo Santos em 1999. Durante sua passagem disputou quatro jogos e não teve participação em gols - Reprodução
Yohei Iwasaki teve uma curta passagem no Paraná em 2010. Durante o período atuou em apenas uma partida oficial, contra o Operário pelo Campeonato Paranaense - Reprodução
Honda jogou no Botafogo em 2020 e foi o japonês de maior impacto no Brasil. Ele atuou em 27 jogos e fez três gols - Vitor Silva / Botafogo
O futebol brasileiro foi uma referência para o desenvolvimento do futebol japonês, tendo Zico como a principal figura nessa relação. A admiração virou história em desenho com o "Super Campeões", criado em 1981, que conta a história do jovem Oliver Tsubasa, um talentoso jogador japonês que sonha em jogar no Brasil e em uma Copa do Mundo com o Japão.
A obra foi responsável por popularizar o futebol no Japão e inspirou gerações de jogadores, além de criar uma conexão cultural e aproximar os dois países pelo esporte. A história de Oliver Tsubasa é inspirada em dois jogadores japoneses: Kazuyoshi Miura e Musashi Mizushima — este último foi o primeiro jogador japonês a jogar no Brasil, na década de 1970, pelo São Paulo.
O último jogador brasileiro a atuar no Brasil foi Keisuke Honda, pelo Botafogo, em 2020. Muito antes dele, outros ajudaram a estreitar essa ligação. O Santos foi a principal porta da entrada dos atletas nipônicos. Além de Kazuyoshi Miura, também conhecido como "King Kazu", contou com nomes como Yasutoshi Miura, irmão de Kazu, o meia Masakiyo Maezono e Tomo Sugawara.
Também houve japoneses com passagens discretas pelo futebol brasileiro, especialmente em divisões inferiores, como Koichi Hashimoto e Yohei Iwasaki, que atuaram pelo Paraná. Hashimoto defendeu o clube paranaense em 2001, enquanto Iwasaki chegou alguns anos depois, em 2010. Ambos não tiveram muito destaque pelo Brasil.