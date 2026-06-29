Amistosos acontecerão em Townsville e Brisbane, já de olho no Mundial de 2030Reprodução / Instagram @footballaus
As partidas, que acontecerão em Townsville e Brisbane, respectivamente, já serão de olho na próxima edição do torneio internacional, em 2030. "O Brasil é uma potência do futebol mundial, e estamos ansiosos para enfrentá-lo", declarou o técnico australiano Tony Popovic.
"Neste momento, meu foco continua totalmente voltado para a Copa do Mundo, mas estou muito satisfeito por estarmos marcando partidas desse nível. Queremos nos testar constantemente contra adversários da mais alta qualidade daqui para frente", acrescentou.
No Mundial deste ano, os dois países avançaram ao mata-mata. O Brasil entra em campo contra o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston. Já a Austrália terá o Egito pela frente, sexta-feira (3), às 15h, em Arlington.
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