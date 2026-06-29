Amistosos acontecerão em Townsville e Brisbane, já de olho no Mundial de 2030 - Reprodução / Instagram @footballaus

Amistosos acontecerão em Townsville e Brisbane, já de olho no Mundial de 2030Reprodução / Instagram @footballaus

Publicado 29/06/2026 08:26 | Atualizado 29/06/2026 10:22

Austrália - A Federação de Futebol da Austrália anunciou que a seleção local fará dois amistosos com o Brasil, depois da Copa do Mundo. Os jogos estão marcados para os dias 25 e 29 de setembro.



As partidas, que acontecerão em Townsville e Brisbane, respectivamente, já serão de olho na próxima edição do torneio internacional, em 2030. "O Brasil é uma potência do futebol mundial, e estamos ansiosos para enfrentá-lo", declarou o técnico australiano Tony Popovic.

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"Neste momento, meu foco continua totalmente voltado para a Copa do Mundo, mas estou muito satisfeito por estarmos marcando partidas desse nível. Queremos nos testar constantemente contra adversários da mais alta qualidade daqui para frente", acrescentou.



No Mundial deste ano, os dois países avançaram ao mata-mata. O Brasil entra em campo contra o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston. Já a Austrália terá o Egito pela frente, sexta-feira (3), às 15h, em Arlington. "Neste momento, meu foco continua totalmente voltado para a Copa do Mundo, mas estou muito satisfeito por estarmos marcando partidas desse nível. Queremos nos testar constantemente contra adversários da mais alta qualidade daqui para frente", acrescentou.No Mundial deste ano, os dois países avançaram ao mata-mata. O Brasil entra em campo contra o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston. Já a Austrália terá o Egito pela frente, sexta-feira (3), às 15h, em Arlington.

O anúncio oficial da Austrália



