Alex Santos no jogo entre Japão e Brasil pela Copa do Mundo de 2006 - Reprodução / YouTube FIFA

Alex Santos no jogo entre Japão e Brasil pela Copa do Mundo de 2006Reprodução / YouTube FIFA

Publicado 29/06/2026 07:30

O DIA, ele relembrou a chegada ao país e contou como foi enfrentar a Amarelinha, que venceu aquela partida de virada por 4 a 1. Rio - Brasil e Japão voltarão a se enfrentar em uma Copa do Mundo nesta segunda-feira (29). O único encontro no torneio aconteceu em 2006, na Alemanha, e um dos jogadores que esteve em campo pela seleção japonesa foi Alex Santos. Em entrevista ao jornal, ele relembrou a chegada ao país e contou como foi enfrentar a Amarelinha, que venceu aquela partida de virada por 4 a 1.

"Jogar contra o Brasil em 2006 foi uma sensação única. A gente já havia jogado contra o Brasil na Copa das Confederações, mas em uma Copa do Mundo é diferente. A gente tinha uma tarefa bem difícil, que era ganhar para poder classificar. Pegamos uma das melhores equipes do mundo tendo que ganhar. Acho que nós demos nosso máximo, isso foi importante, fazer com que valesse a pena estar ali", recordou Alex, que deu uma assistência naquele jogo.

Ele nasceu no Brasil, mas foi para o Japão em 1994. Anos mais tarde, se naturalizou japonês e defendeu a camisa da seleção asiática. Alex participou das Copas de 2002 e de 2006. Atualmente, o ex-jogador é presidente do Instituto Alex Santos, que busca formar cidadãos íntegros na vida e no campo, e CEO do Galo Maringá.

"Fui para o Japão com 16 anos acho que completos. Foram, até a naturalização, sete anos. Nunca pensei em me naturalizar, isso aconteceu com o tempo mesmo. Os primeiros três anos foram na escola, onde me formei, fiz o ensino médio, aprendi a falar, aprendi muito da cultura japonesa dentro da escola", contou Alex, que é natural de Maringá.

"Era um colégio interno, onde todos os alunos moravam. Foi um tempo de muita aprendizagem. Não era dos melhores campeonatos que participei, mas era uma equipe que precisava muito das minhas habilidades e da minha força para levar o time adiante. Então, aprendi a ser um líder, a respeitar meus colegas e meus amigos. Sabia que, se eu me esforçasse, poderia ajudá-los", completou.

Japão nas Copas de 2022 e 2026



A seleção japonesa estreou no Mundial de 2026 com empate em 2 a 2 diante da Holanda. Na rodada seguinte, goleou a Tunísia por 4 a 0. Posteriormente, empatou em 1 a 1 com a Suécia e avançou à fase 16-avos de final como a segunda colocada do Grupo F.

"A expectativa para o Japão nessa próxima fase é muito boa, porém a seleção japonesa sabe que vai pegar uma equipe com uma tradição muito grande, que é a seleção brasileira, sempre vista como uma das melhores do mundo. Então, fez um bom jogo contra a Holanda, fez um ótimo jogo contra a Tunísia, não fez um grande jogo contra a Suécia, até porque poupou alguns dos seus atletas, mas, no geral, não perdeu nenhum jogo, cinco pontos, creio que atingiu seus objetivos", disse ele.

"Então, a expectativa é boa, tomara que o Japão possa fazer um grande jogo contra o Brasil, tomara que seja um grande jogo, e que a seleção japonesa possa mostrar o seu ritmo de jogo e para mostrar como ela chegou até a Copa. Então, creio que isso seja de extrema importância", prosseguiu.

Na Copa do Mundo de 2022, o Japão foi um dos destaques da fase de grupos. Apesar da derrota para a Costa Rica por 1 a 0 na segunda rodada, a seleção venceu a Alemanha por 2 a 1 e a Espanha pelo mesmo placar. Com seis pontos, avançou às oitavas como líder. Na fase seguinte, porém, caiu para a Croácia nos pênaltis.

"É um pouco difícil falar se essa equipe (de 2026) é mais madura do que a que disputou a Copa de 2022, porque futebol é muito resultado. Então, pode ser que ela seja uma equipe mais madura, porque eu acho que até deve ser, até pelo fato de muitos jogadores estarem jogando em grandes clubes da Europa", analisou Alex Santos.

"Creio que o futebol japonês vem crescendo muito. Então, com certeza acho que ela é mais competitiva que a de 2022 e assim vai melhorar cada vez, não só o Japão, mas muitas equipes que têm muitos atletas na Europa, com certeza o nível está aumentando. Tomara que contra o Brasil possa fazer uma grande partida", completou posteriormente.

Agenda

Brasil e Japão vão medir forças nesta segunda-feira (29), a partir das 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas. Quem levar a melhor enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas da Copa do Mundo.

"Creio que o Brasil é favorito, mas o Japão tem suas chances. Se for num ritmo do futebol japonês, creio que ficará ainda mais difícil para o Brasil. Torço para que a seleção japonesa faça um bom jogo, vou torcer para que saia vitoriosa, mas ciente de que, se não acontecer, não vou ficar triste, porque do outro lado também está o país da minha origem. Não gostaria que o encontro dos dois países fosse agora, mas tomara que o melhor saia vitorioso", afirmou Alex Santos.