Arena Copacabana transmitirá jogo do Brasil contra o Japão - Divulgação

Arena Copacabana transmitirá jogo do Brasil contra o JapãoDivulgação

Publicado 29/06/2026 05:00

Rio - Tire a camisa do Brasil do armário e se prepare para torcer mais uma vez! A Seleção enfrenta o Japão, nesta segunda-feira (29), pela Copa do Mundo, e o clima de festa já toma conta da Cidade Maravilhosa. Se a ideia for sair de casa para conferir o jogo ao lado de outros torcedores, há telões espalhados em várias regiões. E como futebol e boa música têm tudo a ver, há eventos com shows gratuitos.

Entre eles está a Arena Copacabana, na Zona Sul, com as apresentações do Samba Que Elas Querem e Mumuzinho. "Samba e futebol são duas paixões nacionais. Quando você junta os dois no mesmo evento, a energia é diferente. É festa do começo ao fim, e eu fico muito feliz de fazer parte disso. É uma alegria fazer parte de um evento que mistura essas duas paixões do brasileiro. Tem pagode, tem resenha, tem torcida e aquela energia boa que só o nosso povo tem", diz o cantor, que aposta na vitória da Seleção. "Vou de Brasil 1 x 0. O Brasil tem que provar que merece."

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No Alzirão, ponto de encontro de torcedores na Tijuca, haverá transmissão do jogo em um telão localizado na Rua Alzira Brandão, e, após a partida, o cantor Maguzinho e o DJ Totonete animam a galera. O público também poderá conferir tudo o que rola em campo na Arena Itanhangá, na Barra da Tijuca. Fabinho, Renan Oliveira e Luquinhas serão as atrações do evento.

Se a grana não for um problema, o Village Rio, montado no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, será palco de um verdadeiro carnaval fora de época depois do jogo, com os shows de Banda Eva e o Psirico. Na Zona Sudoeste, Yan comanda mais uma edição do FutYANdo, na Cidade das Artes.

Já em Niterói, rola a Fan Fest "Energia para Torcer", no Caminho Niemeyer. Para quem quiser assistir ao jogo no maior estilo, o evento conta com espaço de maquiagem e penteados temáticos. A música ficará por conta do cantor Belo e do Monobloco.

"É sempre uma emoção extra tocar nesse contexto (de Copa do Mundo)! Como a história do Monobloco é intimamente ligada ao Carnaval, que junto ao futebol traduz duas das preferências nacionais, é uma junção poderosa. E festa em dobro, na certa", comenta Pedro Luís, fundador e cantor do Monobloco. Maestro Celso Alvim brinca sobre a apresentação. "Em caso de vitória, é só festa, se rolar derrota, a gente ajuda a afogar as mágoas", diverte-se.

Além de futebol e música, o Bar do Zeca Pagodinho promoverá uma feijoada especial, entre 12h e 16h, em todas as unidades do estabelecimento. O buffet reúne arroz branco, torresmo, linguiça, rodelas de laranja, couve e farofa. O cardápio ainda inclui uma opção vegana: moqueca de banana-da-terra.

Eventos com transmissão do jogo Brasil x Japão

FutYANdo – Cantor Yan

Segunda-feira, a partir das 12h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Arena Copacabana

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Samba Que Elas Querem e Mumuzinho

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel

Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla



Village Superbet

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Banda Eva e Psirico

Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingressos: a partir de R$ 120



Energia Para Torcer 2026

Segunda-feira, a partir das 12h

Atração: Monobloco e Belo

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói

Ingressos: a partir de R$ 40



Arena Terraço da Vila

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: DJ Angel e o grupo Quilombo Urbano,

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingressos: grátis



Alzirão

Segunda-feira, a partir das 13h

Atrações: Totonete e Maguzinho

Local: Alzirão

Endereço: Rua Alzira Brandão, na Tijuca

Ingresso: Grátis



Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Kaleo & Bom Batuque

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo

Ingressos: R$ 20 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 65



Arena Itanhangá

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Fabinho, Renan Oliveira e Luquinhas

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis até às 17h; após a partir de R$ 50



Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Gabriel da Mocidade

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 40 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 85



Copa Nova América

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Jefinho e o grupo Celeiro Samba Clube

Local: Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, no bairro de Del Castilho

Ingresso: Grátis



