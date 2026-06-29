Arena Copacabana transmitirá jogo do Brasil contra o JapãoDivulgação

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Isabelle Rosa
Rio - Tire a camisa do Brasil do armário e se prepare para torcer mais uma vez! A Seleção enfrenta o Japão, nesta segunda-feira (29), pela Copa do Mundo, e o clima de festa já toma conta da Cidade Maravilhosa. Se a ideia for sair de casa para conferir o jogo ao lado de outros torcedores, há telões espalhados em várias regiões. E como futebol e boa música têm tudo a ver, há eventos com shows gratuitos. 
Entre eles está a Arena Copacabana, na Zona Sul, com as apresentações do Samba Que Elas Querem e Mumuzinho. "Samba e futebol são duas paixões nacionais. Quando você junta os dois no mesmo evento, a energia é diferente. É festa do começo ao fim, e eu fico muito feliz de fazer parte disso. É uma alegria fazer parte de um evento que mistura essas duas paixões do brasileiro. Tem pagode, tem resenha, tem torcida e aquela energia boa que só o nosso povo tem", diz o cantor, que aposta na vitória da Seleção. "Vou de Brasil 1 x 0. O Brasil tem que provar que merece."
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Mumuzinho é uma das atrações da Arena Copacabana - Brunini / Divulgação
Monobloco é uma das atrações do Energia Para Torcer em Niterói - Divulgação
Arena Copacabana transmitirá jogo do Brasil contra o Japão - Divulgação
Cantor Belo é uma das atrações do Energia Para Torcer em Niterói - Divulgação
No Alzirão, ponto de encontro de torcedores na Tijuca, haverá transmissão do jogo em um telão localizado na Rua Alzira Brandão, e, após a partida, o cantor Maguzinho e o DJ Totonete animam a galera. O público também poderá conferir tudo o que rola em campo na Arena Itanhangá, na Barra da Tijuca. Fabinho, Renan Oliveira e Luquinhas serão as atrações do evento. 
Se a grana não for um problema, o Village Rio, montado no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, será palco de um verdadeiro carnaval fora de época depois do jogo, com os shows de Banda Eva e o Psirico. Na Zona Sudoeste, Yan comanda mais uma edição do FutYANdo, na Cidade das Artes. 
Já em Niterói, rola a Fan Fest "Energia para Torcer", no Caminho Niemeyer. Para quem quiser assistir ao jogo no maior estilo, o evento conta com espaço de maquiagem e penteados temáticos. A música ficará por conta do cantor Belo e do Monobloco.  
"É sempre uma emoção extra tocar nesse contexto (de Copa do Mundo)! Como a história do Monobloco é intimamente ligada ao Carnaval, que junto ao futebol traduz duas das preferências nacionais, é uma junção poderosa. E festa em dobro, na certa", comenta Pedro Luís, fundador e cantor do Monobloco. Maestro Celso Alvim brinca sobre a apresentação. "Em caso de vitória, é só festa, se rolar derrota, a gente ajuda a afogar as mágoas", diverte-se. 
Além de futebol e música, o Bar do Zeca Pagodinho promoverá uma feijoada especial, entre 12h e 16h, em todas as unidades do estabelecimento. O buffet reúne arroz branco, torresmo, linguiça, rodelas de laranja, couve e farofa. O cardápio ainda inclui uma opção vegana: moqueca de banana-da-terra. 
Eventos com transmissão do jogo Brasil x Japão
FutYANdo – Cantor Yan
Segunda-feira, a partir das 12h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 40

Arena Copacabana
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Samba Que Elas Querem e Mumuzinho
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla

Village Superbet
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Banda Eva e Psirico
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 120

Energia Para Torcer 2026
Segunda-feira, a partir das 12h
Atração: Monobloco e Belo
Local: Caminho Niemeyer
Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói
Ingressos: a partir de R$ 40

Arena Terraço da Vila
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: DJ Angel e o grupo Quilombo Urbano,
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingressos: grátis

Alzirão
Segunda-feira, a partir das 13h
Atrações: Totonete e Maguzinho
Local: Alzirão
Endereço: Rua Alzira Brandão, na Tijuca
Ingresso: Grátis

Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Kaleo & Bom Batuque
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 65 

Arena Itanhangá
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Fabinho, Renan Oliveira e Luquinhas
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca
Ingressos: Grátis até às 17h; após a partir de R$ 50

Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Gabriel da Mocidade
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 40 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 85 

Copa Nova América
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Jefinho e o grupo Celeiro Samba Clube
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, no bairro de Del Castilho
Ingresso: Grátis

 