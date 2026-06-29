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Canadá classificado às oitavas e mais: o resumo do 18º dia de Copa
Ancelotti e Marquinhos deram coletivas antes do jogo decisivo da Seleção contra o Japão
O Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0 neste domingo (28), no estádio de Los Angeles, com um gol nos acréscimos e garantiu a vaga às oitavas da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Enquanto isso, na véspera do jogo decisivo contra o Japão, o capitão da seleção brasileira, Marquinhos, e o técnico Carlo Ancelotti concederam entrevistas coletivas e garantiram que o time está pronto para o confronto. Confira os destaques do dia na galeria acima!
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