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Canadá classificado às oitavas e mais: o resumo do 18º dia de Copa
Copa do Mundo

Canadá classificado às oitavas e mais: o resumo do 18º dia de Copa

Ancelotti e Marquinhos deram coletivas antes do jogo decisivo da Seleção contra o Japão

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Gabriel Salotti
No único jogo do dia, o Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0 com gol nos acréscimos e garantiu a vaga às oitavas da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história
O técnico Carlo Ancelotti também considerou que o time está preparado para o jogo decisivo desta segunda-feira (29), valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo
Capitão da seleção brasileira, Marquinhos destacou que a equipe tem evoluído e chega preparada para o confronto contra o Japão
Depois do jogo, o técnico do Canadá, Jesse Marsch, reuniu os jogadores no meio do gramado e fez um discurso, chamando-os de \'heróis nacionais\'
Eustáquio, autor do único gol da partida, se emocionou ao lembrar da família; a mãe dele morreu em 2023 devido a um câncer no cérebro e o pai, em 2024
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O Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0 neste domingo (28), no estádio de Los Angeles, com um gol nos acréscimos e garantiu a vaga às oitavas da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Enquanto isso, na véspera do jogo decisivo contra o Japão, o capitão da seleção brasileira, Marquinhos, e o técnico Carlo Ancelotti concederam entrevistas coletivas e garantiram que o time está pronto para o confronto. Confira os destaques do dia na galeria acima!
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