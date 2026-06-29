Estados Unidos - De olho em uma vaga nas oitavas de final, Brasil e Japão duelam pela segunda fase da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston. Quem vencer avança. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
Os japoneses também estão invictos: empataram com Holanda (2 a 2) e Suécia (1 a 1) e atropelaram a Tunísia (4 a 0). A seleção, que teve bom desempenho até aqui, avançou em segundo no Grupo F.
Hajime Moriyasu terá um desfalque certo para o duelo: Takefusa Kubo. O meia-atacante se machucou na estreia e ainda não voltou a treinar com o elenco. Já Itakura, zagueiro que precisou ser substituído no primeiro tempo diante dos suecos, pode começar no banco de reservas.
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