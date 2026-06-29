Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/06/2026 07:44

Estados Unidos - De olho em uma vaga nas oitavas de final, Brasil e Japão duelam pela segunda fase da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston. Quem vencer avança. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.

Onde assistir?



A partida terá transmissão de Globo e SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e Globoplay, NSports e Disney+ (streaming).

Leia mais: Brasil e Japão voltam a se encontrar em Copas após 20 anos

Como chega o Brasil

A seleção brasileira vem de boa atuação na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, em jogo em que selou a liderança do Grupo C. Antes, a Amarelinha empatou com Marrocos (1 a 1) e superou o Haiti (3 a 0).



Carlo Ancelotti não deve promover mudanças na escalação para encarar o Japão. Assim, Rayan tende a ser mantido no ataque, no lugar de Raphinha, lesionado.

Leia mais: Alex Santos relembra chegada ao Japão e projeta jogo contra o Brasil

Como chega o Japão

Os japoneses também estão invictos: empataram com Holanda (2 a 2) e Suécia (1 a 1) e atropelaram a Tunísia (4 a 0). A seleção, que teve bom desempenho até aqui, avançou em segundo no Grupo F.



Hajime Moriyasu terá um desfalque certo para o duelo: Takefusa Kubo. O meia-atacante se machucou na estreia e ainda não voltou a treinar com o elenco. Já Itakura, zagueiro que precisou ser substituído no primeiro tempo diante dos suecos, pode começar no banco de reservas.

Ficha técnica

Brasil x Japão



Data e Hora: 29/06/2026, às 14h (de Brasília)

Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)



Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Auxiliares: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)



BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.



JAPÃO: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.