Mauro Galvão em ação pela seleção brasileiraReprodução / Instagram
'Jogo difícil, movimentado'
Os sul-americanos venceram por 1 a 0, com gol de Bismarck, aos 29 minutos do segundo tempo. A partida foi disputada para apenas cerca de 2,1 mil torcedores. Mauro Galvão destacou o aspecto físico dos japoneses, apesar deles ainda apresentarem, na época, problemas em fundamentos técnicos.
"Foi um jogo difícil, movimentado. Os japoneses têm essa maneira de jogar, com muita correria, são muito rápidos. Então, é uma equipe que tem como característica essa vontade de fazer uma pressão, jogar com velocidade, mas a parte técnica, pelo menos naquele momento, ainda estava um pouco abaixo do nível das seleções mais fortes", explicou.
Evolução
"No início tem um pouco de dificuldades, mas o Japão fez um bom trabalho. Teve ainda a situação que o Zico foi para lá, eu acho que ajudou bastante também na implementação do bom futebol, da parte de qualidade, treinamento. E muitos profissionais do Brasil foram para lá, além do Zico. Eu acho que isso acaba ajudando, essa essa parte de vir novos professores, novas ideias, de alguma forma acaba criando uma influência. E os jogadores acabam também assimilando isso. Hoje, o Japão está em um nível bem acima daquele que a gente enfrentou em 1989."
Palpite para o jogo
"Para a seleção, foi boa essa situação, porque é claro, você ganha confiança, ganha de 3 a 0, consegue envolver o adversário, joga com tranquilidade, mas só que essa não vai ser a realidade dos próximos jogos. As partidas vão ser mais difíceis e complicadas. Então, o Brasil vai ter que estar mais atento e procurar ser muito decisivo nos momentos cruciais, para não ter problema depois", concluiu.
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