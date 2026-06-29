No momento dos tiros, não havia transmissão de jogos - Reprodução / Redes sociais

No momento dos tiros, não havia transmissão de jogosReprodução / Redes sociais

Publicado 29/06/2026 08:42 | Atualizado 29/06/2026 10:24

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outra pessoa gravemente ferida na noite deste domingo, 28, no centro de San Jose, na Califórnia (EUA). O crime aconteceu nas proximidades de um espaço que vinha sendo utilizado como "fan zone" para a transmissão de jogos da Copa do Mundo.

One person was killed and another seriously injured in a shooting at San Pedro Square in San Jose, California, a venue that has been hosting FIFA World Cup fan zone screenings. No World Cup match was being shown at the time of the incident. Police are investigating.#USA… pic.twitter.com/W8drDRrKIx — IranPress (@IranPress_eng) June 29, 2026

O local dos disparos, a San Pedro Square, sedia festas com telões que transmitem jogos do mundial. No momento dos tiros, entretanto, não havia partidas em exibição.



Segundo a polícia local em publicação no X, uma das vítimas morreu ainda na cena do crime, enquanto a outra foi levada a um hospital da região com ferimentos considerados graves.

"Unidades estão atualmente investigando um tiroteio na área das ruas N Market St e W Santa Clara St. Uma vítima foi declarada morta no local. A segunda vítima foi transportada para um hospital local com ferimentos que ameaçam a vida", diz o comunicado.

A ocorrência é investigada como homicídio, e as autoridades mantiveram ruas próximas interditadas para o trabalho da perícia.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci