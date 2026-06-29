Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre a Escócia, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre a Escócia, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 11:18

Portugal - Artilheiro do Brasil na Copa do Mundo, com quatro gols em três jogos, Vini Jr apareceu na escalação ideal da fase de grupos do jornal ‘A Bola’, de Portugal. O atacante forma trio ofensivo com Messi e Mbappé. O critério para as escolhas foi a consistência nas atuações e os minutos jogados durante a primeira etapa do torneio internacional.



“Outro que parece ter na seleção o papel que lhe assenta que nem uma luva. Curiosamente, não tendo Mbappé ao seu lado. Vini Jr está solto e cheira o perigo a cada esquina”, destacou o periódico.

Na visão do diário português, o time é: Eloy Room; Hakimi, Van Hecke, Diney Borges e Cucurella; Modric, Pape Gueye e Trossard; Messi, Mbappé e Vini Jr.



O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (29), contra o Japão, às 14h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. Quem vencer avança às oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.