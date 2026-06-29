Galvão Bueno narra a Copa do Mundo de 2026 pelo SBT - Divulgação/SBT

Galvão Bueno narra a Copa do Mundo de 2026 pelo SBTDivulgação/SBT

Publicado 29/06/2026 10:48

Galvão Bueno tomou a decisão de não trabalhar mais como narrador em uma Copa do Mundo. Após mais de cinco décadas, ele anunciou que a edição de 2026 é a sua última na função.



Atualmente no SBT, o narrador de 75 anos explicou o que o fez tomar essa decisão.



"Na próxima (2030), a idade já não vai permitir. Não vai dar, né?", afirmou em entrevista à coluna F5, do jornal Folha de S. Paulo.



Os recordes de Galvão Bueno



O narrador começou a trabalhar numa Copa do Mundo em 1974. Ao longo desse período, ele chegou a 148 transmissões de jogos da competição, número que lhe garantiu um lugar no Guinness World Records.



Outro capítulo foi acrescentado à carreira em Brasil 3x0 Escócia: ele narrou pela centésima vez um gol da seleção brasileira.



Planos para seguir na Copa do Mundo



Mesmo longe das narrações, Galvão não pretende se afastar completamente do principal torneio do futebol mundial.



"Eu vou assistir à Copa do Mundo. Se eu trabalhar vai ser apresentando um programa, gravando um comentário diário, alguma coisa assim", explicou.





