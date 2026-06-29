Famosos mostram looks para torcer pelo Brasil - Reprodução do Instagram

Famosos mostram looks para torcer pelo BrasilReprodução do Instagram

Publicado 29/06/2026 12:19 | Atualizado 29/06/2026 12:19

Rio - O Brasil enfrenta o Japão pela Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos, e os famosos já demonstram empolgação pela partida. Ana Maria Braga e Tadeu Schmidt, por exemplo, estão prontos para torcer e já usam looks inspirados no país.

Em um vídeo publicado no Instagram, Ana exibiu uma produção pra lá de estilosa e ainda deu um palpite sobre o duelo em campo. "Jogo da Copa do Mundo em plena segunda-feira, às 14h… Bom demais, minha senhora... Qual é o seu palpite? Eu acho que vai dar Brasil 3 x 1 Japão", escreveu.







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Tadeu mostrou, nos stories, que estava com a camisa da Seleção. "Já estou com roupa de torcer". Felipe Andreoli também apostou em uma blusa do Brasil, além de uma faixa azul na cabeça. Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão combinou uma blusa com a estampa da bandeira do país com uma calça branca. A atriz Carolina Dieckmmann escolheu um casaco nas cores e com o símbolo do Brasil.







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Karoline Lima apostou em uma produção com uma pegada country. Ela veste uma blusa azul do Brasil com short jeans, cinto com franjas, bota western e chapéu. Vale lembrar que a influenciadora foi flagrada beijando Léo Pereira, jogador da Seleção, após vitória do Brasil sobre o Haiti, no último dia 19, confirmando os rumores de uma reconciliação entre eles.