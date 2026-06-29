Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa - Paul Ellis / AFP

Ronald Koeman, técnico da seleção holandesaPaul Ellis / AFP

Publicado 29/06/2026 12:31

Estados Unidos - Técnico da Holanda, Ronald Koeman garantiu que Cody Gakpo estará à disposição para encarar Marrocos, pela segunda fase da Copa do Mundo. O atacante foi liberado nos últimos dias para ficar ao lado da esposa, que perdeu o filho durante a gravidez.



“Foi uma notícia muito triste. Fizemos de tudo para apoiá-lo, como jogadores e staff. Nos últimos dias, foi liberado para estar com os familiares. Ele lidou bem com isso. Não houve um momento em que ele disse que queria sair”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.