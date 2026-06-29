Ronald Koeman, técnico da seleção holandesaPaul Ellis / AFP
“Foi uma notícia muito triste. Fizemos de tudo para apoiá-lo, como jogadores e staff. Nos últimos dias, foi liberado para estar com os familiares. Ele lidou bem com isso. Não houve um momento em que ele disse que queria sair”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.
“É a maneira que ele leva e isso mostra maturidade. Está pronto para jogar. Não acho que será um peso na performance. Ele lida com as coisas do jeito dele. É forte, bonito e deixamos nosso apoio. Pode contar conosco”, completou.
Cody Gakpo é peça importante no setor ofensivo da Holanda. O duelo com Marrocos será nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), em Monterrey. Quem vencer avança às oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga precisará ser definida nos pênaltis.
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