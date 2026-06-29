Scaloni é o treinador da seleção argentina desde o meio de 2018 - AFP

Scaloni é o treinador da seleção argentina desde o meio de 2018AFP

Publicado 29/06/2026 14:11

Lionel Scaloni ainda tenta levar a seleção da Argentina em busca de mais um título de Copa do Mundo, mas já está garantido na edição de 2030. Campeão mundial em 2022 e com 100% em 2026, o técnico possui um acordo de renovação de contrato com a federação do país até 2031.



Na verdade, ele já viajou aos Estados Unidos com um acerto verbal, segundo informação da ESPN argentina. A expectativa é que, ainda neste ano, as duas partes assinem o novo vínculo.



Scaloni foi de interino a fim do jejum de títulos da Argentina



O atual comandante vai completar 100 partidas à frente da seleção da Argentina na sexta-feira (3), contra Cabo Verde, pela fase 16avos da Copa do Mundo. Ele assumiu logo após a decepção da Copa de 2018, inicialmente como temporário até a contratação de outro profissional.



Entretanto, Scaloni conseguiu bons resultados e foi mantido no cargo. Com ele, a Argentina acabou com o jejum de 28 anos sem títulos, com a conquista da Copa América de 2021, sobre o Brasil, no Maracanã. Mas o grande momento foi a Copa de 2022.



Na Copa do Mundo de 2026, o time de Scaloni venceu as três partidas e só levou um gol: 3 a 0 na Argélia, 2 a 0 na Áustria e 3 a 1 na Jordânia.