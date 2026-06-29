Diego Forlán gostaria de comandar a seleção uruguaiaDivulgação / Manchester United

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Hugo Perruso
A eliminação precoce do Uruguai na Copa do Mundo sacramentou a saída de Marcelo Bielsa e já movimenta a escolha do novo técnico. Com o início das discussões sobre o próximo ciclo até a edição de 2030, Diego Forlán colocou-se à disposição para assumir o comando da Celeste Olímpica.
"Se eles me chamarem? Claro que eu vou. Você sabe como eu iria", afirmou em participação no programa do ex-jogador Sergio Aguero, na ESPN da Argentina.
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Preferência por uruguaios

Apesar de admitir que aceitaria o convite, Forlán pede cautela na definição do novo técnico do Uruguai. Mas acredita que o momento não é para contratar um estrangeiro, como o argentino Bielsa.
"Prefiro um treinador uruguaio. Temos bons profissionais. Não desgostei da escolha do Bielsa, mas, pela situação atual, não é hora de ficar falando em nomes", completou.
Um dos nomes apontados como possível técnico da seleção é o do uruguaio Marcelo Broli, segundo o jornal 'El País'. Já Forlán teve rápidas experiências como técnico, no comando do Peñarol, em 2020, e do Atenas, da segunda divisão do país, na temporada seguinte.
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Ídolo uruguaio levou à campanha histórica em 2010

Forlán é um dos principais personagens da história recente da Celeste. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, tquando o Uruguai chegou à semifinal e terminou em quarto lugar, melhor resultado desde 1970.
Além disso, o ex-atacante, com passagens por Atlético de Madrid, Internaciona, Manchester United, entre outros, fez parte do elenco campeão da Copa América de 2011.