Diego Forlán gostaria de comandar a seleção uruguaiaDivulgação / Manchester United
Ídolo uruguaio, Forlán se oferece para assumir seleção do país
Celeste vive crise com desempenho pífio na Copa e mau relacionamento de Bielsa com jogadores
Preferência por uruguaios
Ídolo uruguaio levou à campanha histórica em 2010
Ídolo uruguaio, Forlán se oferece para assumir seleção do país
Celeste vive crise com desempenho pífio na Copa e mau relacionamento de Bielsa com jogadores
Manchester City anuncia contratação do técnico Enzo Maresca
Comandante italiano foi escolhido pelo clube inglês para substituir Pep Guardiola
Jornal português coloca Vini Jr em seleção da fase de grupos da Copa
Com quatro gols, atacante é o artilheiro do Brasil no torneio internacional
Galvão Bueno anuncia aposentadoria como narrador de Copas do Mundo
Veterano da televisão brasileira, entretanto, não descarta estar em 2030, mas em outra função
Flamengo chega a Portugal para intertemporada durante a Copa do Mundo
Jogadores já estão em solo europeu, onde ficarão até o dia 12 de julho
Kiura, Honda e mais: relembre jogadores japoneses que atuaram no Brasil
Santos foi principal porta de entrada dos atletas nipônicos no futebol brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.