Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo disputará três amistosos internacionais - Divulgação / Flamengo

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo disputará três amistosos internacionaisDivulgação / Flamengo

Publicado 29/06/2026 10:17





O Rubro-Negro disputará três amistosos em Algarve. O primeiro será contra o River Plate, da Argentina, dia 3 de julho. Depois, terá pela frente o Lausanne, da Suíça, dia 8, e o Benfica, dia 11.



Leonardo Jardim contará com praticamente todo o grupo à disposição. Só os atletas que estão ou estiveram no Mundial não viajaram. Eliminados com o Uruguai, Arrascaeta, De la Cruz e Varela ganharão alguns dias de férias e não devem se juntar à delegação. Portugal - Os jogadores do Flamengo já chegaram a Portugal para a realização da intertemporada durante a Copa do Mundo. O elenco ficará em solo europeu até o dia 12 de julho, quando retornará ao Rio de Janeiro.O Rubro-Negro disputará três amistosos em Algarve. O primeiro será contra o River Plate, da Argentina, dia 3 de julho. Depois, terá pela frente o Lausanne, da Suíça, dia 8, e o Benfica, dia 11.Leonardo Jardim contará com praticamente todo o grupo à disposição. Só os atletas que estão ou estiveram no Mundial não viajaram. Eliminados com o Uruguai, Arrascaeta, De la Cruz e Varela ganharão alguns dias de férias e não devem se juntar à delegação.

A situação em 2026

O Flamengo ocupa a vice-liderança no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, sete a menos que o Palmeiras, isolado na ponta. Além disso, se classificou para as oitavas de final da Libertadores - o adversário será o Cruzeiro, em meados de agosto.



Quem viajou a Portugal?

. Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

. Defensores: Ayrton Lucas, Daniel Sales, Daniel Silva, Emerson Royal, João Victor, Johnny, Léo Ortiz e Vitão;

. Meio-campistas: Erick Pulgar, Evertton Araújo, Guilherme, Jorginho, Joshua, Lorran, Rayan Lucas e Saúl;

. Atacantes: Alan Santos, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.