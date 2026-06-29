Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo disputará três amistosos internacionaisDivulgação / Flamengo
O Rubro-Negro disputará três amistosos em Algarve. O primeiro será contra o River Plate, da Argentina, dia 3 de julho. Depois, terá pela frente o Lausanne, da Suíça, dia 8, e o Benfica, dia 11.
Leonardo Jardim contará com praticamente todo o grupo à disposição. Só os atletas que estão ou estiveram no Mundial não viajaram. Eliminados com o Uruguai, Arrascaeta, De la Cruz e Varela ganharão alguns dias de férias e não devem se juntar à delegação.
A situação em 2026
Quem viajou a Portugal?
. Defensores: Ayrton Lucas, Daniel Sales, Daniel Silva, Emerson Royal, João Victor, Johnny, Léo Ortiz e Vitão;
. Meio-campistas: Erick Pulgar, Evertton Araújo, Guilherme, Jorginho, Joshua, Lorran, Rayan Lucas e Saúl;
. Atacantes: Alan Santos, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.
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