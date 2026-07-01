Elenco faz trote com Andrew, aniversariante desta quarta (1º)Reprodução / Flamengo TV

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João Vitor Cravo
Portugal - Aniversariante desta quarta-feira (1º), o goleiro Andrew recebeu os parabéns do elenco do Flamengo de uma maneira não muito carinhosa. Durante treinamento, os jogadores rubro-negros o atingiram com ovos, farinha e água, trote que já é tradição no futebol brasileiro, para comemorar seus 25 anos de idade.
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Já em território português para a disputa da intertemporada de amistosos, o clube divulgou o vídeo da pegadinha através da 'Flamengo TV'. Nele, é possível ver que Andrew é deitado pelos companheiros e atingido por boladas e pelos outros ingredientes.
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Quando o arqueiro levanta e a câmera se aproxima, dá para ter uma ideia do seu estado após a brincadeira. Antes pronto para o treino, com casaco, calça e luvas, o goleiro foi totalmente tomado pela farinha, que ficou grudada praticamente dos seus pés à cabeça. Questionado pela pessoa que gravou o episódio, ele jurou: "Vai ter volta".
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Enquanto isso, a "guerra" passou a envolver outros companheiros. Despretensiosamente, Samuel Lino acertou Walace Yan, que foi outro a prometer vingança: "Vou te pegar, Lino, vou te pegar. Eu não tinha nada com o assunto". Apesar das ameaças, o clima da gravação foi de descontração e risadas.

Veja vídeo do trote sofrido por Andrew

 
 
 
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*Sob supervisão de Theo Faria