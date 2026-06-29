Cumprimento de Gabigol e Tite durante treino no Ninho do UrubuGilvan de Souza/Flamengo
Gabigol admite que não se arrepende de xingamentos para Tite
Atacante relembra polêmica após corte da Copa e explica atritos na época de Flamengo
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