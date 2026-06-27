Alex Sandro em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF
Disputando a Copa, Alex Sandro assina renovação com o Flamengo
Lateral, de 35 anos, ampliou contrato até o fim de 2027
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