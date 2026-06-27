Alex Sandro em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Alex Sandro em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/06/2026 09:00

Rio - Com a delegação da seleção brasileira nos Estados Unidos, o lateral-esquerdo Alex Sandro, de 35 anos, assinou sua renovação de contrato com o Flamengo. O veterano tinha vínculo até o fim do ano e agora ampliou até dezembro de 2027. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Alex Sandro tinha situação indefinida, tanto pelo seu contrato se encerrar no fim do ano, quanto pela possibilidade de procurar novos ares. Ele avaliava um destino que exigisse menos da sua parte física, mas optou por continua no Flamengo.

Na atual, por conta do desgaste físico e da idade, o jogador passa por certo controle de carga, muitas vezes revezando a posição com Ayrton Lucas, seu reserva imediato. Além disso, sofreu com problemas na coxa, o que fez com que ele desfalcasse o Rubro-Negro em alguns jogos.

Revelado pelo Athletico-PR, com passagem marcante pelo Santos, Alex Sandro atuou no futebol europeu de 2011 a 2024 defendendo o Porto e a Juventus. O veterano chegou ao Flamengo em 2024 e conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e dois Campeonatos Cariocas.

Em sua segunda Copa do Mundo, Alex Sandro atualmente vem sendo reserva de Douglas Santos. Na partida contra a Escócia, o jogador do Flamengo entrou no segundo tempo.