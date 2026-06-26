Bruno Henrique cumprimenta Luiz Araújo após fazer o gol de pênalti em jogo-treino do Flamengo Adriano Fontes / Flamengo

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Hugo Perruso
O Flamengo teve o primeiro teste de intertemporada nesta sexta-feira (26), em jogo-treino vencido por 1 a 0, gol de Bruno Henrique de pênalti, contra o Bonsucesso. Sem nove jogadores que estão na Copa do Mundo, o técnico Leonardo Jardim aproveitou a atividade para observar jovens da base e outros com poucas chances.
"A equipe está voltando das férias, retomando o ritmo. Foi uma atividade muito boa, com intensidade e bastante trabalho tático. É o início da nossa preparação. Agora vamos viajar, nos preparar bem e chegar fortes para o segundo semestre", afirmou Bruno Henrique.
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Essa foi a última atividade antes da viagem no domingo (28) para Portugal, onde o Rubro-Negro disputará três amistosos no Estádio Algarve. O comandante português fez as últimas observações e fechou a lista de jogadores que integrarão a delegação.
"Esse treino foi muito importante. Essa atividade faz parte da nossa preparação para a intertemporada. Acho que a gente está pronto para fazer grandes amistosos e continuar nos campeonatos dando sequência e, se Deus quiser, conquistando os títulos este ano”, disse Joshua, um dos jovens que tem ganhado chance neste período.
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Os jogadores relacionados 

- Rossi

- Léo Ortiz

- Erick

- Ayrton Lucas

- Luiz Araújo

- Saúl

- Pedro

- Everton

- Samuel Lino

- Jorginho

- Emerson Royal

- Bruno Henrique

- Rayan Lucas

- Andrew

- Vitão

- Guilherme

- Dyogo Alves

- Daniel Sales

- Alan Santos

- Evertton Araújo

- João Victor

- Wallace Yan

- Johnny

- Joshua

- Daniel Silva

- Lorran

A programação do Flamengo em Portugal

Após oito dias de atividades no CT do Ninho do Urubu, os jogadores ganharam folga no sábado e se apresentam no domingo para a viagem. A delegação treinará na cidade de Lagos entre os dias 29 de junho e 5 de julho.
O primeiro amistoso, contra River Plate, está marcado para 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília).
Já a parte final de treinos do Flamengo em Portugal acontecerá em Estoi, no município de Faro, até o dia 12. No período, os jogos serão contra Lausanne-Sport, da Suíça, no dia 8, às 20h30 (16h30 de Brasília); e Benfica, em 11 de julho, às 19h30 (15h30 de Brasília).

Quando o Rubro-Negro volta a jogar no Brasil

O retorno do elenco rubro-negro ao Rio acontece no dia 12, com mais alguns dias até a primeira partida oficial após a Copa do Mundo. O duelo com a Chapecoense será em 22 de julho, às 21h30, em Chapecó.