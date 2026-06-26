O Flamengo teve o primeiro teste de intertemporada nesta sexta-feira (26), em jogo-treino vencido por 1 a 0, gol de Bruno Henrique de pênalti, contra o Bonsucesso. Sem nove jogadores que estão na Copa do Mundo, o técnico Leonardo Jardim aproveitou a atividade para observar jovens da base e outros com poucas chances.
"A equipe está voltando das férias, retomando o ritmo. Foi uma atividade muito boa, com intensidade e bastante trabalho tático. É o início da nossa preparação. Agora vamos viajar, nos preparar bem e chegar fortes para o segundo semestre", afirmou Bruno Henrique.
Essa foi a última atividade antes da viagem no domingo (28) para Portugal, onde o Rubro-Negro disputará três amistosos no Estádio Algarve. O comandante português fez as últimas observações e fechou a lista de jogadores que integrarão a delegação.
"Esse treino foi muito importante. Essa atividade faz parte da nossa preparação para a intertemporada. Acho que a gente está pronto para fazer grandes amistosos e continuar nos campeonatos dando sequência e, se Deus quiser, conquistando os títulos este ano”, disse Joshua, um dos jovens que tem ganhado chance neste período.
Após oito dias de atividades no CT do Ninho do Urubu, os jogadores ganharam folga no sábado e se apresentam no domingo para a viagem. A delegação treinará na cidade de Lagos entre os dias 29 de junho e 5 de julho.
O primeiro amistoso, contra River Plate, está marcado para 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília).
Já a parte final de treinos do Flamengo em Portugal acontecerá em Estoi, no município de Faro, até o dia 12. No período, os jogos serão contra Lausanne-Sport, da Suíça, no dia 8, às 20h30 (16h30 de Brasília); e Benfica, em 11 de julho, às 19h30 (15h30 de Brasília).
Quando o Rubro-Negro volta a jogar no Brasil
O retorno do elenco rubro-negro ao Rio acontece no dia 12, com mais alguns dias até a primeira partida oficial após a Copa do Mundo. O duelo com a Chapecoense será em 22 de julho, às 21h30, em Chapecó.
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