Bomba caseira estava em caixa de bombons recebida por filha do presidente do Ceará - Reprodução de redes sociais

Bomba caseira estava em caixa de bombons recebida por filha do presidente do CearáReprodução de redes sociais

Publicado 26/06/2026 11:08

Flamengo e sua filha recebeu uma caixa de bombom com uma bomba caseira e uma carta com ameaças.

Fluminense , além de outros clubes do futebol brasileiro, prestaram apoio ao presidente do Ceará, João Paulo Silva. Ele postou nas redes sociais a acusação de que

Ela estava no curso de teatro de teve um ataque de pânico, segundo o dirigente.



"Esse é só mais um que se soma aos vários que já fizeram a mim e à minha família. Aguento as porradas, o meu cargo exige isso. Mas mexeram com inocentes. E isso tudo somente pelo poder. Essa covardia não pode ser considerada normal. Já estou tomando as devidas providências legais pra proteger a minha família e o Ceará Sporting Club", disse João Paulo.



Em nota, o clube cearense repudiou o crime e informou que "foi instaurado inquérito pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) para apuração dos fatos e providências".



Após as revelações feitas, o presidente do Ceará recebeu uma onda de solidariedade, inclusive do rival Fortaleza. No Rio, Flamengo e Fluminense se posicionaram.



O que disse o Flamengo



"O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente as graves ameaças e atos de intimidação direcionados ao presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva, e aos seus familiares.



A paixão e as cobranças do futebol jamais podem servir de pretexto para o terror psicológico ou para o vandalismo moral. Quando a disputa esportiva ultrapassa o limite da civilidade e atinge a integridade da família de um profissional, uma barreira inaceitável é rompida. Atitudes covardes como esta não possuem espaço no nosso esporte.



O Flamengo manifesta sua total solidariedade a João Paulo Silva e à instituição do Ceará Sporting Club, esperando que as autoridades identifiquem e punam os responsáveis com o rigor da lei".



O posiconamento do Fluminense

"O Fluminense Football Club manifesta seu mais veemente repúdio aos graves atos de violência e intimidação cometidos contra o presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva, e seus familiares.



É absolutamente inaceitável que divergências, cobranças ou quaisquer questões relacionadas ao âmbito esportivo ultrapassem os limites da civilidade.



O futebol deve ser um ambiente de paixão e respeito. Não há espaço para ameaças, violência ou qualquer forma de intimidação".