Flamengo e Fluminense, além de outros clubes do futebol brasileiro, prestaram apoio ao presidente do Ceará, João Paulo Silva. Ele postou nas redes sociais a acusação de que sua filha recebeu uma caixa de bombom com uma bomba caseira e uma carta com ameaças.
Ela estava no curso de teatro de teve um ataque de pânico, segundo o dirigente.
"Esse é só mais um que se soma aos vários que já fizeram a mim e à minha família. Aguento as porradas, o meu cargo exige isso. Mas mexeram com inocentes. E isso tudo somente pelo poder. Essa covardia não pode ser considerada normal. Já estou tomando as devidas providências legais pra proteger a minha família e o Ceará Sporting Club", disse João Paulo.
"O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente as graves ameaças e atos de intimidação direcionados ao presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva, e aos seus familiares.
A paixão e as cobranças do futebol jamais podem servir de pretexto para o terror psicológico ou para o vandalismo moral. Quando a disputa esportiva ultrapassa o limite da civilidade e atinge a integridade da família de um profissional, uma barreira inaceitável é rompida. Atitudes covardes como esta não possuem espaço no nosso esporte.
O Flamengo manifesta sua total solidariedade a João Paulo Silva e à instituição do Ceará Sporting Club, esperando que as autoridades identifiquem e punam os responsáveis com o rigor da lei".
O posiconamento do Fluminense
"O Fluminense Football Club manifesta seu mais veemente repúdio aos graves atos de violência e intimidação cometidos contra o presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva, e seus familiares.
É absolutamente inaceitável que divergências, cobranças ou quaisquer questões relacionadas ao âmbito esportivo ultrapassem os limites da civilidade.
O futebol deve ser um ambiente de paixão e respeito. Não há espaço para ameaças, violência ou qualquer forma de intimidação".
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