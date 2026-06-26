Vitor Eudes em atividade no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Vitor Eudes em atividade no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 26/06/2026 22:23

Rio - O goleiro Vitor Eudes, do Fluminense, foi afastado por tempo indeterminado. O jogador foi internado após contrair uma meningoencefalite viral, não contagiosa. Em nota, o clube informou que ele está bem e sob cuidados médicos para identificação do vírus causador da doença.

Vitor Eudes se reapresentou na última segunda-feira (22), no CT Carlos Castilho, após 22 dias de férias. O goleiro participou das atividades de intertemporada e chegou a realizar trabalho no campo, na última quarta-feira (24). Porém, foi retirado dos treinos nos últimos dias.

A meningoencefalite é uma inflamação que afeta tanto as meninges (membranas que revestem o cérebro e a medula) quanto o próprio tecido cerebral. Quando a causa é viral, a infecção geralmente decorre de vírus como dengue, zika ou influenza. Os sintomas incluem febre alta, mal-estar e dores musculares.

Contratado em dezembro de 2022, Vitor Eudes é reserva de Fábio. Revelado no Cruzeiro, o goleiro já teve passagem pelo Marítimo, de Portugal. O jogador soma 13 jogos pelo Fluminense, sendo dois em 2026. Ele tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2027.

