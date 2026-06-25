Lelê em campo pelo PafosDivulgação / Pafos
Fluminense recebe compensação financeira e renova empréstimo de atacante
Jogador, de 28 anos, está atuando no Chipre
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Tricolor possui 60% dos direitos do jogador, que também recebeu sondagem do Torino
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