Lelê em campo pelo Pafos - Divulgação / Pafos

Lelê em campo pelo PafosDivulgação / Pafos

Publicado 25/06/2026 15:20

Rio - O Fluminense acertou a renovação do empréstimo do atacante Lelê, de 28 anos, junto ao Pafos FC, do Chipre. O brasileiro irá seguir na equipe até junho de 2027 e o Tricolor vai receber uma compensação financeira. As informações são do portal "GE".

O Pafos vai pagar 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) pela operação. O contrato previa uma opção de compra na casa de 1 milhão de euros (algo em torno de R$ 5,8 milhões), mas o clube do Chipre preferiu ampliar o empréstimo no momento.

Lelê chegou ao clube em janeiro e seu contrato ia até o fim da temporada. O atacante entrou em campo em 14 partidas, anotou quatro gols e se tornou campeão nacional.

O atacante chegou ao Fluminense em 2023, depois de ter se destacado pelo Volta Redonda no Carioca. Ele fez parte da campanha tricolor nos títulos da Libertadores e da Recopa. Em 2024, o clube das Laranjeiras pagou R$ 4 milhões, junto ao Itaboraí Profute pelo atacante.

Lelê assinou contrato até o fim de 2028, mas acabou perdendo espaço no Fluminense naquela temporada. O atacante teve uma grave lesão no joelho e depois acabou sendo emprestado ao Ceará e ao Atlético-GO, sem muito sucesso.