Guga (à direita) em treino do Flu - Lucas Merçon / Fluminense

Guga (à direita) em treino do FluLucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/06/2026 13:20 | Atualizado 25/06/2026 13:21

Rio - O lateral-direito Guga, de 27 anos, que vive sua primeira temporada como titular pelo Fluminense, pode mudar de ares. De acordo com informações do jornal italiano "Gazzetta Dello Sport", a Inter de Milão avalia a contratação do brasileiro.

A contratação de um atleta para o setor é considerada uma das prioridades da Internazionale para a próxima temporada. A publicação afirmou que Guga foi oferecido e o clube tem avaliado a possibilidade de uma investida.

O Fluminense enfrentou a Inter de Milão, no ano passado, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O clube carioca derrotou os italianos por 2 a 0, em uma das melhores atuações na temporada de 2025. Guga não entrou em campo na partida.

O lateral defende o Fluminense desde 2023, e pela primeira vez é titular na maior parte da temporada. No total, ele entrou em campo em 133 partidas, anotou dois gols e deu 11 assistências. Ele tem contrato até o fim de 2029.