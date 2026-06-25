Guga (à direita) em treino do FluLucas Merçon / Fluminense

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Pedro Logato
Rio - O lateral-direito Guga, de 27 anos, que vive sua primeira temporada como titular pelo Fluminense, pode mudar de ares. De acordo com informações do jornal italiano "Gazzetta Dello Sport", a Inter de Milão avalia a contratação do brasileiro.
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A contratação de um atleta para o setor é considerada uma das prioridades da Internazionale para a próxima temporada. A publicação afirmou que Guga foi oferecido e o clube tem avaliado a possibilidade de uma investida.
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O Fluminense enfrentou a Inter de Milão, no ano passado, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O clube carioca derrotou os italianos por 2 a 0, em uma das melhores atuações na temporada de 2025. Guga não entrou em campo na partida.
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O lateral defende o Fluminense desde 2023, e pela primeira vez é titular na maior parte da temporada. No total, ele entrou em campo em 133 partidas, anotou dois gols e deu 11 assistências. Ele tem contrato até o fim de 2029.