Bernal recebeu sondagem do Torino, da Itália - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Bernal recebeu sondagem do Torino, da ItáliaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/06/2026 15:02

Rio - O Fluminense pode perder um jogador na próxima janela de transferências. O Real Betis, da Espanha, formalizou uma proposta de transferência pelo uruguaio Facundo Bernal. A equipe espanhola ofereceu 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta. A informação é do 'ge'.



Além do Betis, o Torino, da Itália, também manifestou interesse no jogador, mas ainda não formalizou uma proposta. O volante, de 22 anos, tem valor de mercado estimado em 6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões). O Tricolor detém 60% dos seus direitos econômicos.