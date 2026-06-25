Bernal recebeu sondagem do Torino, da ItáliaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Além do Betis, o Torino, da Itália, também manifestou interesse no jogador, mas ainda não formalizou uma proposta. O volante, de 22 anos, tem valor de mercado estimado em 6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões). O Tricolor detém 60% dos seus direitos econômicos.
O clube espanhol já havia negociado a contratação do meio-campista em 2025. No entanto, o Fluminense não planejava negociá-lo naquele momento.
Contratado em agosto de 2024, Facundo Bernal chegou ao Fluminense com a expectativa de substituir André e foi apontado como uma das joias do futebol uruguaio. O volante, no entanto, teve dificuldades de adaptação e oscilou em alguns momentos. Ao todo, soma 83 jogos e três assistências pelo Tricolor.
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