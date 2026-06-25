Thiago Silva em ação pelo Fluminense, em dezembro de 2025 - Lucas Merçon / Fluminense

Thiago Silva em ação pelo Fluminense, em dezembro de 2025Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/06/2026 17:52

O zagueiro Thiago Silva postou, nesta quinta-feira (25), uma nota de agradecimento aos recados recebidos após o anúncio de que reforçará o Fluminense , feito na última segunda-feira (22). O defensor destacou como ficou emocionado com as mensagens e se considerou privilegiado por ter esse apoio.





LEIA MAIS: Retorno de Thiago Silva pode ajudar Zubeldía a encontrar solidez defensiva no Fluminense "Hoje quero expressar minha mais profunda gratidão a cada pessoa que tirou um momento do seu dia para enviar uma mensagem, demonstrar carinho e torcer por mim. Em muitos momentos, são essas palavras de apoio, esse afeto sincero e essa energia positiva que nos dão força para continuar acreditando e seguindo em frente. Receber todo esse carinho me emocionou e me fez perceber o quanto sou privilegiado por contar com o apoio de vocês", escreveu.

O zagueiro de 41 anos acertou contrato com o Fluminense até dezembro de 2026. Ele é aguardado no CT Carlos Castilho para se juntar ao grupo e iniciar os treinamentos na próxima semana. Esta será a quarta passagem de Thiago Silva no clube, a terceira na equipe profissional. O "Monstro" soma 212 jogos e 19 gols com a camisa tricolor.

"Muito obrigado por cada mensagem, cada oração, cada pensamento positivo e por toda a torcida. Levo comigo o carinho de vocês no coração e sigo ainda mais motivado para enfrentar os desafios que virão. Minha gratidão é imensa. Que Deus abençoe cada um de vocês!", concluiu.