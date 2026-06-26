Bernal recebeu sondagens do Torino, da Itália, e Real Bétis, da Espanha - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Bernal recebeu sondagens do Torino, da Itália, e Real Bétis, da EspanhaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/06/2026 13:38





O Tricolor já está recebendo consultas por alguns dos principais ativos da equipe. Um deles é o meia Facundo Bernal, sondado por Rio — O Fluminense já fechou com Hulk e Thiago Silva para o segundo semestre de 2026, mas pode buscar novos reforços visando o resto do ano. Isso deve acontecer caso jogadores importantes do elenco sejam vendidos, fazendo com que o clube busque reposições, conforme o 'Lance!'.O Tricolor já está recebendo consultas por alguns dos principais ativos da equipe. Um deles é o meia Facundo Bernal, sondado por Real Bétis , da Espanha, e Torino , da Itália. O clube carioca também aguarda propostas pelo atacante Canobbio, que deve se valorizar em meio à disputa da Copa do Mundo.

Com isso, o Fluminense deve ir ao mercado no caso das saídas dos atletas, consideradas quase inevitáveis, devido à meta de vendas de R$ 200 milhões estabelecida pelo clube. Até o momento, o único nome no radar da diretoria é o zagueiro Nino.



O elenco tricolor se reapresentou no CT Carlos Castilho na última terça-feira (22), após as férias no período do Mundial, e fará amistosos contra o Nova Iguaçu, no próximo dia 8 de julho, e Bahia, em 12 de julho.