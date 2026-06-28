Canobbio em treino pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - O atacante Agustín Canobbio, de 27 anos, terá um período de férias depois de disputar a Copa do Mundo. De acordo com informações do portal "GE", o uruguaio só irá retornar às atividades com o grupo do Fluminense no próximo dia 10.
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Canobbio fez parte da delegação uruguaia na competição. A Celeste decepcionou e acabou sendo eliminada na fase de grupos com dois empates e uma derrota. O jogador do Fluminense entrou em campo nas três partidas, anotou um gol contra Cabo Verde e foi expulso contra a Espanha.
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A permanência do atacante no Fluminense na segunda temporada está indefinida. Canobbio tem recebido algumas sondagens, inclusive do futebol europeu, e o clube carioca pode negociá-lo.
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Agustín Canobbio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. No total, o atacante entrou em campo pelo Tricolor em 82 partidas, anotou 18 gols e deu sete assistências.
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Canobbio em treino pelo Fluminense
Canobbio fez gol e deu assistência na vitória sobre o São Paulo