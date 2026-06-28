Canobbio em treino pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Canobbio em treino pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/06/2026 11:41

Rio - O atacante Agustín Canobbio, de 27 anos, terá um período de férias depois de disputar a Copa do Mundo. De acordo com informações do portal "GE", o uruguaio só irá retornar às atividades com o grupo do Fluminense no próximo dia 10.

Canobbio fez parte da delegação uruguaia na competição. A Celeste decepcionou e acabou sendo eliminada na fase de grupos com dois empates e uma derrota. O jogador do Fluminense entrou em campo nas três partidas, anotou um gol contra Cabo Verde e foi expulso contra a Espanha.

A permanência do atacante no Fluminense na segunda temporada está indefinida. Canobbio tem recebido algumas sondagens, inclusive do futebol europeu, e o clube carioca pode negociá-lo.

Agustín Canobbio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. No total, o atacante entrou em campo pelo Tricolor em 82 partidas, anotou 18 gols e deu sete assistências.