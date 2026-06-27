Hulk em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/06/2026 10:00

Rio - O Fluminense recebeu uma notícia positiva para poder contar com Hulk no retorno do Brasileirão. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, a CBF deu aval para antecipar a inscrição de atletas para o segundo semestre na competição.

O Tricolor entrou em contato com a entidade para acelerar a inscrição já que a partida contra o clube paulista irá acontecer no próximo dia 17, antes do fim da Copa do Mundo. Depois de avaliar, a CBF deu o "ok" e o veterano poderá entrar em campo.

Em relação a Thiago Silva, outro reforço do Fluminense, a situação segue indefinida porque o Tricolor precisa de um aval da Fifa. Como o zagueiro estava atuando pelo Porto, clube europeu, a entidade máxima do futebol mundial precisa alterar a situação da janela internacional, que segue prevista para iniciar no próximo dia 20.

O clube carioca terá dois amistosos antes do recomeço da competição. A primeira partida será contra o Nova Iguaçu, em 8 de julho (quarta-feira), às 20h30. De acordo com o clube, este jogo marca a estreia de Hulk pelo Fluminense. Posteriormente, no dia 12 (domingo), a partir das 16h, o Tricolor enfrenta o Bahia. Os dois jogos serão no Maracanã.