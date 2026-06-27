Hulk em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Fluminense recebe 'ok' da CBF e poderá ter Hulk contra o Bragantino
Partida irá acontecer no próximo dia 17 no Maracanã
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Vitor Eudes, do Fluminense, é internado e vira desfalque em intertemporada
Goleiro está bem e sob cuidados médicos
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