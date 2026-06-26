Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Barra da Tijuca - Lucas Figueiredo / CBF

Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Barra da TijucaLucas Figueiredo / CBF

Publicado 26/06/2026 21:08 | Atualizado 26/06/2026 21:08

Rio - A CBF enviou um comunicado aos clubes para informar que vai abrir uma janela extraordinária entre os dias 9 e 17 de julho. A entidade tomou a decisão por causa do adiantamento de jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quatro partidas acontecerão antes do dia 20 de julho, data prevista para a abertura da janela de transferências internacionais. Por isso, a CBF abriu a exceção para a janela nacional.

Dessa forma, Hulk poderá fazer a estreia em jogo oficial pelo Fluminense na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrentará o Red Bull Bragantino em 17 de julho, a partir das 21h30, no Maracanã. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Victor Lessa.



Este é um dos três jogos marcados para acontecer antes a final da Copa do Mundo, que será disputada em 19 de julho. Os outros são: Botafogo x Santos (16/07); Vitória x Vasco (16/07); e Mirassol x Grêmio (16/07).

