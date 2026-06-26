Jorginho é um dos relacionados para a disputa do Troféu AlgarveGilvan de Souza / Flamengo
Após um período de férias em meio à Copa do Mundo, o elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu na última sexta-feira (19). A delegação embarca rumo à Europa neste domingo (28) e se hospedará na cidade de Lagos até o dia 5 de julho, quando se mudará para Estói.
Todos os jogos acontecerão no estádio Algarve. O período de preparação da intertemporada no exterior será encerrado em 12 de julho.
Confira os relacionados
Defensores: Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Vitão, Daniel Sales, João Victor, Johnny e Daniel Silva;
Meias: Erick Pulgar, Saúl, Jorginho, Rayan Lucas, Guilherme, Evertton Araújo, Lorran e Joshua;
Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Bruno Henrique, Wallace Yan e Alan Santos.
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