Jorginho é um dos relacionados para a disputa do Troféu Algarve - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho é um dos relacionados para a disputa do Troféu AlgarveGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/06/2026 15:03

Rio — O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (26) os relacionados para a disputa do Troféu do Algarve, um tradicional torneio amistoso realizado no sul de Portugal. A lista conta com nomes carimbados do time titular e jovens atletas da base.



Após um período de férias em meio à Copa do Mundo, o elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu na última sexta-feira (19). A delegação embarca rumo à Europa neste domingo (28) e se hospedará na cidade de Lagos até o dia 5 de julho, quando se mudará para Estói.

O primeiro compromisso será contra o River Plate, em 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília). Depois, o Rubro-Negro enfrentará o Lausanne-Sport, da Suíça, no dia 8 de julho, às 20h30 no horário local (16h30 de Brasília). Por fim, a última partida será contra o Benfica, em 11 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília).



Todos os jogos acontecerão no estádio Algarve. O período de preparação da intertemporada no exterior será encerrado em 12 de julho.

Confira os relacionados

Goleiros: Rossi, Andrew e Dyogo Alves;

Defensores: Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Vitão, Daniel Sales, João Victor, Johnny e Daniel Silva;

Meias: Erick Pulgar, Saúl, Jorginho, Rayan Lucas, Guilherme, Evertton Araújo, Lorran e Joshua;

Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Bruno Henrique, Wallace Yan e Alan Santos.