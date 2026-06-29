Flamengo ficará hospedado no resort de luxo Cascade Wellness, na cidade de Lagos, nos primeiros dias de treinos em Portugal - Divulgação

Flamengo ficará hospedado no resort de luxo Cascade Wellness, na cidade de Lagos, nos primeiros dias de treinos em PortugalDivulgação

Publicado 29/06/2026 12:31 | Atualizado 29/06/2026 13:15



Flamengo já está em Portugal , onde ficará até o dia 12 de julho para a segunda parte da intertemporada. Nestes primeiros dias, a delegação rubro-negra estará hospedada no resort de luxo Cascade Wellness, na cidade de Lagos, com diárias que podem passar de mais de R$ 4 mil nesta época do ano.

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O hotel possui dois campos, onde os jogadores treinarão, assim como já fizeram outros clubes europeus em outros momentos. O complexo ainda possui apartamentos de luxo, suítes e até uma vilas para cerca de oito hóspedes, além de academia, campo de golfe, spa completo, piscina, restaurantes, bares e espaços para reuniões e eventos, entre outras atrações.



A programação do Flamengo em Portugal



A delegação rubro-negra treinará na cidade de Lagos entre os dias 29 de junho e 5 de julho. E o primeiro amistoso, contra River Plate, está marcado para 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília), no Estádio de Algarve.



Já a parte final da preparação do Flamengo em Portugal acontecerá em Estoi, no município de Faro, até o dia 12. No período, os jogos serão contra Lausanne-Sport, da Suíça, em 8 de julho, às 20h30 (16h30 de Brasília); e Benfica, no dia 11, às 19h30 (15h30 de Brasília).



Quando o Rubro-Negro volta a jogar no Brasil



O retorno do elenco ao Rio acontece no dia 12, com mais alguns dias até a primeira partida oficial após a Copa do Mundo. O duelo com a Chapecoense será em 22 de julho, às 21h30, em Chapecó.