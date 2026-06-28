Romário abordou sobre relação com Flamengo e Vasco - Divulgação

Romário abordou sobre relação com Flamengo e VascoDivulgação

Publicado 28/06/2026 16:45 | Atualizado 28/06/2026 16:49

Rio - Um dos grandes nomes do futebol brasileiro, Romário, de 60 anos, abordou sobre sua relação com duas torcidas: Flamengo e Vasco. Questionado sobre qual dos dois clubes seria mais ídolo, o Baixinho preferiu não arriscar uma opinião.

"É muito difícil de dizer, não sei. Se eu sou mais ídolo do Flamengo ou se sou mais ídolo do Vasco. Eu sinto que as duas torcidas têm um carinho muito especial por mim. Foram dois clubes que entrei pela porta da frente, no Vasco sai pela porta da frente, no Flamengo houve alguns problemas, mas são dois clubes que eu respeito muito", disse o craque em entrevista ao jornalista Benjamin Back.

Romário teve duas passagens pelo Flamengo, entre 1995 a 1999, separadas por um empréstimo de apenas três meses pelo Valencia. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e uma Mercosul. No Rubro-Negro, o Baixinho teve uma média de gols absurda anotando 204 gols em 240 partidas.

No Vasco, o Baixinho teve três passagens. Foi revelado pelo clube carioca e atuou entre 1985 a 1988, depois retornou em 2000 e seguiu no clube carioca até o meio de 2002. Depois, voltou em 2005, atuou mais dois anos, anotando seu milésimo gol. Ele conquistou um Brasileiro, uma Mercosul e dois Cariocas.