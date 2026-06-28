George Russell, de 28 anos, ergueu o troféu - AFP

George Russell, de 28 anos, ergueu o troféuAFP

Publicado 28/06/2026 14:01 | Atualizado 28/06/2026 14:04

George Russell confirmou o favoritismo e faturou o Grande Prêmio da Áustria na manhã deste domingo (28), em prova de poucos riscos. Na pole position, o britânico da Mercedes segurou a liderança em praticamente toda a corrida e deixou apenas quando foi para os boxes. Ele venceu a segunda prova na temporada e reconquistou a vice-liderança do campeonato de Lewis Hamilton, que ficou na 6ª posição.

Líder do campeonato e parceiro do vencedor deste domingo, Kimi Antonelli sofreu com a boa atuação de Max Verstappen, da Red Bull, e ficou com a terceira posição. Por outro lado, Lewis Hamilton, que foi o vencedor do GP de Barcelona, fez uma corrida abaixo do esperado, após bons resultados nos treinos, e ficou apenas com a 5ª posição.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu entrar na zona de pontuação e fechou a corrida em 11ª lugar. O piloto da Audi começou na 12ª colocação e não conseguiu se aproximar do pelotão principal. Por outro lado, fez uma prova consistente e não teve problemas com outros competidores.

Prova agitada no circuito de Zeltweg Airfield

A largada no circuito de Zeltweg Airfield teve o italiano Kimi Antonelli ganhando posição para cima de Charles Leclerc, passando por fora da pista, mas ele precisou devolver em seguida. Quem também entrou firme na briga foi o holandês Max Verstappen, que logo ganhou a quarta colocação do líder do campeonato.

Em um dos duelos mais emocionantes, na volta 11, Lewis Hamilton e Max Verstappen brigaram firmemente pelo segundo lugar. Com direito a troca de ultrapassagens, quem se saiu melhor foi o piloto da Red Bull, isto porque o inglês foi aos boxes para colocar pneus duros e retornou na 11ª posição.

Líder absoluto da corrida até então, George Russell foi para os boxes na volta 20 e colocou os pneus duros. O terceiro colocado geral retornou na terceira colocação, enquanto o italiano Kimi Antonelli assumiu a liderança provisória.

Na volta 22, Max Verstappen e Lewis Hamilton novamente se enfrentaram na pista e o holandês conseguiu manter a vantagem. Até que a prova viu a bandeira amarela levantada após Carlos Sainz, da Williams, parar na pista. Kimi Antonelli entrou nos boxes momentos antes e caiu para a 5ª colocação.

Com um ritmo intenso, o australiano Oscar Piastri levou a melhor sobre as duas Ferraris na volta 37. Ele conseguiu uma boa manobra sobre Charles Leclerc e assumiu a quarta colocação. Neste mesmo momento, houve um pequeno choque entre os pilotos e o monegasco precisou ir para os boxes. Lewis Hamilton aproveitou e também ganhou posição.

A Mercedes decidiu pela troca de pneus de George Russell na volta 44. Nesta hora, Max Verstappen assumiu a ponta do Grande Prêmio. Enquanto isso, Hamilton e Piastri batalhavam palmo a palmo nas primeiras colocações. Na volta 50, o holandês também foi para os boxes e novamente Kimi Antonelli aproveitou para assumir a liderança.

Três voltas depois, Antonelli foi para os boxes e devolveu a liderança para George Russell. O italiano retornou na terceira posição e se manteve na briga pela vitória no GP. Com um ritmo mais lento que os adversários, Charles Leclerc protagonizou uma boa disputa com Isack Hadjar e perdeu a 6ª posição.

Posteriormente, também foi superado por Lando Norris e caiu para 8º. Enquanto a ponta de cima da prova seguia agitada, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, continuava firme na 11ª colocação e tentava se aproximar do inglês Arvid Lindblad, da Racing Bulls, para entrar na zona de pontuação.

Confira o resultado do GP da Áustria

1. George Russell (ING/Mercedes), 71 voltas

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1s611

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 1s986

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 21s809

5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 26s393

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 29s399

7. Lando Norris (ING/McLaren), a 31s505

8. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 45s840

9. Liam Dawson (NZL/Racing Bulls), a uma volta

10. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a uma volta

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a uma volta

12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a uma volta

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a uma volta

14. Oliver Bearman (ING/Haas), a uma volta

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a uma volta

16. Esteban Ocon (FRA/Haas), a duas voltas

17. Alexander Albon (TAI/Williams), a duas voltas

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a três voltas



Não completaram:



Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Carlos Sainz (ESP/Williams)

Sérgio Pérez (MEX/Cadillac)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)