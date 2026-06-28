Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski venceram o aberto de EastbourneReprodução / Instagram @wta
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski erguem taça de duplas em Eastbourne
Brasileira e canadense venceram as tchecas por dois sets a zero, neste domingo (27)
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