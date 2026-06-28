Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski venceram o aberto de Eastbourne - Reprodução / Instagram @wta

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski venceram o aberto de EastbourneReprodução / Instagram @wta

Publicado 28/06/2026 12:44 | Atualizado 28/06/2026 12:44

A brasileira Luisa Stefani conquistou o terceiro título da temporada neste domingo (28). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela derrotou as tchecas Jesika Malecková e Mirim Skoch na final de duplas do WTA 250 de Eastbourne e ergueu o troféu. O duelo, iniciado no sábado (27) e adiado após fortes chuvas, terminou em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

A dupla já ergueu os títulos do WTA 1000 de Dubai e do WTA 500 de Estrasburgo nesta temporada. Anteriormente, já haviam conquistado o WTA 1000 de Montreal, em 2021, e o WTA 250 de Chennai, em 2022. No torneio de preparação para Wimbledon, em Eastbourne, na Inglaterra, Luisa e Gabriela fizeram uma boa campanha na grama e confirmaram o entrosamento.

Nas semifinais, elas derrotaram a norte-americana Asia Muhammad e a húngara Fanny Stollár, enquanto nas quartas despacharam a japonesa Miyu Kato e a russa Kamilla Rakhimova. Na estreia, derrotaram a russa Irina Khromacheva e a tcheca Anastasia Detiuc.

Com a nova conquista, Luisa Stefani chegou ao 16º título na carreira e o segundo sob grama — o primeiro foi o WTA 500 de Berlim, ao lado da francesa Caroline Garcia. Atualmente, a tenista ocupa a 7ª posição no ranking mundial de duplas, enquanto Gabriela Dabrowski é a 3ª.

A brasileira e a canadense vão estrear em Wimbledon diante da chilena Alexa Guarachi e da polonesa Alicja Rosolska, na próxima quinta-feira (02). O histórico torneio de Londres começa nesta segunda-feira (29) com a disputa do torneio simples.