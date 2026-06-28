Voltando de lesão, Arrascaeta é um dos que terá folga - Gilvan de Souza/Flamengo

Voltando de lesão, Arrascaeta é um dos que terá folgaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/06/2026 12:13

Rio - A eliminação do Uruguai na Copa do Mundo, ainda na fase de grupos, adiantou o retorno de três atletas do Flamengo ao Brasil. Arrascaeta, Varela e De la Cruz voltarão às atividades antes do previsto, mas terão um período de folga. Com isso, não participarão da intertemporada do Rubro-Negro em Portugal, segundo apuração do jornalista Venê Casagrande.

Após participação frustrante no Mundial, o trio terá dez dias de recesso, contando a partir desta segunda-feira (29). Depois, os jogadores reapresentarão no Ninho do Urubu, no dia 9 de julho. Neste dia, o Mais Querido estará no meio da sua turnê de amistosos na Europa, sem a participação dos três uruguaios.

O Flamengo embarca para Portugal neste domingo (28), com destino a Lisboa. Porém, disputará as três partidas na região do Algarve, mais ao sul do país. Os adversários serão River Plate, Lausanne (da Suíça) e Benfica, nos dias 3, 8 e 11 de julho, respectivamente.

Após o fim da intertemporada e do período de preparação no Ninho do Urubu, o Mais Querido reestreia em competições oficiais no dia 22 de julho, contra a Chapecoense. A partida será em Chapecó, válida pela 19ª rodada do Brasileirão, mas a data, apesar de marcada no calendário, ainda não foi confirmada pela CBF.

*Sob supervisão de Pedro Logato